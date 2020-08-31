1 сентября в Украине начнется новый учебный год, а значит количество контактов между людьми очень увеличится.

Ученые из КПИ выяснили, повлияет ли начало учебного года на распространение коронавирусной болезни.

Ученые отмечают, что на фоне общего ухудшения эпидемической ситуации в Украине и в большинстве стран Европы начало нового учебного года может привести к еще более негативной тенденции.

С первого сентября ожидают двух- трехкратный рост коммуникаций и мобильности в среде педагогов и их семей (всего 12-15 млн человек).

Несмотря на карантинные меры в школах могут происходить всплески болезни, к тому же в осенне-зимний период болезни будут усиливать сезонный грипп и респираторные заболевания.

В Украине количество регионов, которые не соответствуют карантинным нормам достигло 16 и продолжает расти, а суточный прирост уже который день превышает 2 тыс. человек

В 10 регионах загруженность коек уже превышает 50%, поэтому Минздрав развернул больницы второй волны.

Используя метод сходства в математическом моделировании, ученые спрогнозировали, что в первой половине сентября 2020 года произойдет рост количества новых выявленных больных в Украине примерно до уровня 150 тыс., а к концу сентября — до 190-200 тыс.

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Ежедневный рост новых инфицированных может колебаться в диапазоне 1,5 — 2,6 тыс. человек, а количество тех, кто выздоровели за сутки составит 40-60% от количества инфицированных. Коэффициент уязвимости Украины (смертность) на этом отрезке времени будет колебаться в диапазоне 2.2-2.38%.

Особое значение в предотвращении распространения Covid-19 имеет социальная дисциплина населения и личная ответственность каждого. Не менее важны системные и эффективные действия власти.

Нужно соблюдать все необходимые меры безопасности: социальная дистанция, защитные маски и дезинфекция в разы уменьшают риск заболеть.

Коронавирус в Украине

Covid-19 за сутки заболел еще 2 141 украинец. Общее количество заболевших по состоянию на 31 августа достигло 121 215.

За время пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 557 человек, а за сутки — 30.

В то же время выздоровели за сутки 380 пациентов, а в целом 57 114.

Источник: Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию