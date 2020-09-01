Місцеві вибори 2020: хто піде і чи є шанс змінити владу великих міст

Передвиборча кампанія місцевих виборів має розпочатися за 50 днів до їхнього проведення. Ця дата випадає на 5 вересня.

І багато політичних сил вже розпочали підготовку до неї, представивши своїх кандидатів у тих чи інших містах.

Слуга народу знову намагатиметься змінити політичний устрій, але вже на місцевих рівнях і розраховує на перемогу у багатьох областях. Однак боротьба за посаду мера у ключових містах обіцяє бути запеклою.

Факти ICTV розповідають, хто піде на місцеві вибори і які в них шанси на перемогу.

Перші пішли

31 серпня своїх кандидатів вирішили представити партії Європейська Солідарність та Слуга народу. Президентська політсила вирішила зробити все максимально прозоро і представила претендентів на крісло мера у всіх областях.

Від Слуги народу за посаду мерів міст боротимуться:

Ірина Верещук – Київ;

Сергій Борзов – Вінниця;

Сергій Риженко – Дніпро;

Віталій Тишечко – Запоріжжя;

Віктор Євдокимов – Житомир;

Олександр Богачов – Івано-Франківськ;

Дмитро Шевчик – Кривий Ріг;

Тарас Кльофа – Львів;

Ольга Ковальова – Кропивницький;

Тетяна Домбровська – Миколаїв;

Сергій Іващенко – Полтава;

Олег Філімонов – Одеса;

Ольга Алтуніна – Слов’янськ;

Віталій Коваль – Рівне;

Тетяна Рябуха – Суми;

Віктор Гевко – Тернопіль;

Віктор Щадей – Ужгород;

Юрій Кирилов – Херсон;

Олексій Кучер – Харків;

Віталій Ільченко – Черкаси;

Інна Ящук – Хмельницький;

Віталій Дугановський – Чернівці;

Юрій Тарасовець – Чернігів.

Слуга народу знову вдається до практики нових облич. Але нині відбір був не настільки хаотичним, як це було з формуванням партії перед парламентськими виборами.

В ефірі програми Свобода Слова на ICTV глава Слуги народу Олександр Корнієнко сказав, що цього року відбір відбувався серед нових для політики людей, які мають значні досягнення у житті.

– Ми довго над цим думали. Насамперед, ми прийшли до того, що це не мають бути діючі мери обласних центрів. Це не просто нові люди і все, вони чогось досягли в житті, це люди справи. За ними усіма є справи. Те, що вони не відомі широкому загалу в межах України, я це вважаю плюсом, вони відомі в тих містах, де ми їх висуваємо, – заявив Корнієнко.

Європейська солідарність більш розмито розповіла про своїх кандидатів і зосередилася на тих, хто очолить списки партії в обласні та міські ради. Зокрема лунали такі відомі імена, як:

Роман Сущенко;

Володимир Балух;

Юлія Городчаніна;

Іванна Климпуш-Цинцадзе;

Михайло Забродський.

Однак повні списки кандидатів на місцях як від Європейської солідарності, так і від інших партій нам ще доведеться побачити.

Запекла боротьба

Звичайно, багато нинішніх очільників міст заявили про свої наміри знову балотуватися на посади мерів.

Віталій Кличко збирається позмагатися за збереження посади у Києві, Андрій Садовий хоче й надалі незмінно залишатися очільником Львова і Геннадій Кернес також хотів би виконувати обов’язки мера Харкова.

У Слузі народу оголосили, що планують перемогти у Рівному, Чернівцях і Кривому Розі. А в таких містах як Ужгород, Миколаїв і Херсон спробують поборотися за перемогу.

Варто зауважити, що Слуги розраховують на перемогу в тих областях, де нині найменша кількість кандидатів на посаду мера. Тобто вони не готові вв’язуватися у жорстку боротьбу.

У коментарі Фактам ICTV голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко заявив, що найбільші шанси у кандидатів Слуги народу там, де є велика недовіра до чинних очільників.

– Більше шансів буде у кандидатів від Слуги народу у тих містах, де позиції чинних мерів не дуже міцні. Великий антирейтинг і майже гарантовано буде другий тур. Як мені відомо, є шанси у Миколаєві і Чернівцях поборотися за перемогу, – сказав він.

Тобто, зайняти першість у таких містах як Київ, Харків, Львів, Одеса та Дніпро президентська партія не планує. Частково це і не дивно, адже нині очільники цих міст зберігають високий рейтинг і навіть мають непогану можливість провести до міських рад свої партії.

Наприклад, у Дніпрі навіть не бачать конкурентів Борису Філатову. Опитування групи Рейтинг показує, що за нього проголосували б близько 48,5% виборців.

У Львові ситуація дещо цікавіша. Опитування Рейтингу станом на 23 липня показало, що за Садового планують проголосувати близько 38% виборців.

Його суперником може стати Руслан Кошулинський з партії Свобода чи Олег Синютка з Європейської солідарності.

Потрібно пам’ятати, що ці рейтинги формувалися до оголошення усіх кандидатів Слуги народу, тому напередодні виборів ситуація з фаворитами громадян може кардинально змінитися.

Опитування Рейтингу в липні показало, що очільник Харкова має досить високу довіру громадян – близько 60%, а за його партію готові проголосувати близько 30% виборців.

У спину політсилі Кернеса дихають Опозиційна платформа – За життя та Слуга народу. Цілком імовірно, що саме претенденти на посаду мера від зазначених партій складуть конкуренцію діючому очільнику Харкова.

На початку літа соцопитування Рейтингу показувало, що мер Одеси Геннадій Труханов має значні шанси на перемогу. За нього були готові проголосувати близько 48,7% громадян.

Хоча це і свідчило про тодішню відсутність конкурентів, Фесенко вважає, що, наприклад, у Слуги народу є можливість поборотися за те, щоб отримати свого мера.

– Я думаю, що, хоча б теоретично, шанс у Філімонова є, оскільки Трухановим багато хто не задоволений. І якщо він вийде у другий тур і сконсолідує навколо себе антитруханівський електорат, то у нього є шанс виграти, – висловлює думку політолог.

Найгостріша боротьба, звичайно, розгорнеться за столицю, де у чинного мера найбільша кількість конкурентів. Нині зрозуміло, що Кличко потрапить до другого туру, але складно сказати, хто стане його опонентом.

За словами Фесенка, у багатьох опонентів є можливість поборотися з ним за місце мера столиці, але лише у тому випадку, якщо вони також консолідують навколо себе його противників.

У другий тур, разом з Кличком, можуть вийти:

Андрій Пальчевський;

Ірина Верещук;

Сергій Притула.

Загалом, політолог вважає, що більшість очільників міст залишаться на своїх містах. Більшість з них вдало скористалися інструментами, які стали доступні у результаті децентралізації.

– Я припускаю, що в певних обласних центрах є шанс поборотися за перемогу на виборах мерів. У великих містах це буде зробити дуже важко, і не лише для Слуги народу. Взагалі у всіх парламентських партій майже немає шансів виграти вибори мерів у будь-якому з великих міст країни. Це пов’язано з тим, в першу чергу, що у великих містах мери вдало скористалися наслідками процесу децентралізації, різким збільшенням міських бюджетів. Їх використали і на розвиток міста, і на зміцнення своїх позицій, тому у чинних очільників дуже потужний електорат. Найімовірніше, їм вдасться утриматися на своїх місцях, – розповідає Фесенко.

Та навіть попри такі розклади Слуг народу не варто викидати з перегонів.

Не лише мерами

Не забуваймо, що не лише заради обрання очільників міст відбуваються місцеві вибори. Нині партія Слуга народу, хоч і втратила рейтинги з моменту проведення парламентських виборів, досі залишається серед фаворитів.

Опитування, опубліковане на початку серпня показувало, що на парламентських виборах лідерство й досі було б за президентською партією (25,9%). Разом з нею до Верховної Ради пройшли б:

Опозиційна платформа – За життя – 17,6%;

Європейська солідарність – 15,7%;

Батьківщина – 10,4%.

Звичайно, таке соцопитування не може точно відображати вподобання українців на місцевих виборах. Але це те, на що орієнтується Слуга народу.

Головне для них не отримати своїх мерів, а місця у місцевих радах.

– Програма мінімум для них це, по-перше, отримати високий результат за партійними списками, разом з іншими політичними силами формувати правлячі коаліції в обласних і міських радах в більшості регіонах країни. Думаю, що жодна з політичних сил не зможе сформувати монобільшість в обласних радах. Можливо, у малих містах будуть й випадки з формуванням монобільшості, – каже Фесенко.

Саме це є ціллю для президентської партії – здобути якомога більше своїх представників на місцях. І нині лише в них є така можливість у більшості регіонів.

Так, на місцеві монокоаліції не варто особливо розраховувати, але можна припустити, що багато коаліцій включатимуть в себе депутатів від Слуги народу.

Та це лише початок політичної боротьби, коли виборці бачать “обкладинки”. Цими вихідними розпочнеться передвиборча кампанія, яка дасть можливість громадянам ближче познайомитися з кожним кандидатом.

І невдовзі соцопитування можуть показати зовсім іншу картину. Можливо, рейтинг Слуги народу знову підросте, але вже не завдяки особі президента, а виваженому обранню людей, які представлятимуть партію.

А, можливо, падіння їх політичного рейтингу лише продовжиться і їм доведеться боротися навіть за “друге місце” в коаліції.

Залишається чекати на початок справжньої політичної боротьби та ознайомлення з усіма кандидатами. І лише тоді можна буде сказати, кому пощастить на цих місцевих виборах найбільше.

Владислав Бомбела