Кабмін може змінити формат роботи – засідання будуть онлайн

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін ухвалить постанову про можливість проведення засідань в режимі онлайн.

Про це під час чергового засідання заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Щоденна статистика підтверджує, що небезпека Covid-19 залишається стабільно високою. Для забезпечення результативної роботи Кабінету Міністрів я вважаю за необхідне ухвалити постанову про можливість проведення засідань уряду у режимі онлайн.

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Шмигаль наголосив, що з юридичної точки зору це цілком законно.

– Окрім Кабміну, ми також розглянемо це питання і для роботи урядових комітетів. Таким буде альтернативний план для роботи уряду в умовах підвищення загроз щодо захворюваності на коронавірус.

На думку прем’єр-міністра, ухвалення цієї постанови забезпечить безперебійну роботу уряду.

Продовження карантину в Україні

Наприкінці серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 1 листопада, а також посилив низку карантинних обмежень.

Незважаючи на рівень небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий, червоний – в усіх регіонах України продовжено заборону на концерти, роботу нічних клубів та цілодобових громадських закладів.