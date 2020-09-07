Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у всі сфери життя, зокрема в освітній процес у навчальних закладах.

З’явилося багато нових правил безпеки, через які більшості школярів тепер доводиться більше часу проводити в класах. Стосується це й сніданків.

Через те, що учням тепер доводиться їсти в класах, змінився і вигляд шкільних сніданків та обідів.

Однак, як це інколи буває, обіцяли одне, а отримали зовсім інше, що обурило багатьох батьків.

Чим мають годувати дітей

На час карантину навчальні заклади вирішили частково змінити режим харчування для дітей. Оскільки вони більше часу мають проводити в класах, аби не наражати себе та інших на небезпеку, гаряче та мультипрофільне харчування замінили на сніданки.

Воно безкоштовне для учнів 1-4 класів та пільгових категорій 5-11 класів.

До такого сніданку має входити невеличкий сендвіч, напій та фрукти або щось солоденьке. Інколи замість сендвіча учням пропонують млинці або оладки.

Звичайно, це не заміна повноцінного харчування, але поки в Україні діють протиепідемічні заходи, доведеться змиритися з таким підходом.

В деяких закладах освіти все ж не відмовлятимуться від гарячого харчування, але вже за кошти батьків.

Меню сніданків для дітей має затверджуватися керівником Головного управління Держпродспоживслужби області або міста та директором Департаменту освіти і науки виконавчого органу міськради.

Воно має складатися на два тижні і чітко дотримуватися постачальниками. Звичайно, після двох років роботи для зміни режиму харчування у батьків були надії на те, що сніданки будуть набагато якіснішими.

Однак реальність виявилася неприємною для багатьох батьків та дітей.

Скандал зі сніданками

Вже в перший тиждень навчання в соціальних мережах почали з’являтися пости від розгніваних батьків, які не розуміли, як можна нагодувати дітей таким “сніданком”.

Батьки публікували фотографії, на яких можна побачити, що на сніданок дітям пропонували булочку з сиром, якого було дуже мало, половину курячого яйця, з фруктів – одна слива.

– Київ, школа № 236. Ланч-бокс для пільгової категорії дітей (дитина учасника бойових дій). Булочка з сиром, третина банану і напій у стаканчику, який донька назвала “гібрид чаю”, – написала у Facebook Ксенія.

З’являються і такі фото, на яких нібито і булочка якісна, і наповнення – не один сир, але його дуже мало.

Звичайно, дітям не потрібно стільки калорій, як дорослій людині, але з такими сніданками складається враження, що на школярах намагаються зекономити.

Так, бюджет на ці сніданки відносно малий. В середньому на них мають витрачати близько 14-15 грн й інколи школярі не отримують навіть заявлених сендвічів.

– В школах Кропивницького такі варіанти сніданку за два дні: кефір і булка, три печива і яблуко, печиво і сік, три печива з половиною банану та сік. Кому як пощастить, хтось має наїстись яблуком та печивом і без пиття, комусь пощастило мати ще й півбанана, – ділиться враженнями від нових сніданків Інна.

Помните как красиво показывали Евгения Клопотенко и его инициативу новых школьных обедов? Вкусно, полезно, не дорого…. Опубликовано Катериной Гришекиной Среда, 2 сентября 2020 г.

Та далеко не всі бачать проблему в цих сніданках. Світлана розповіла Фактам ICTV, що хоча загалом і не заохочує таке харчування в школі, не проти нього, адже доньці подобається.

– Це більше нагадує перекус, аніж сніданок, адже дітям дають сендвіч, йогурт тощо. А хотілося б якоїсь гарячої їжі. Та діти таким сніданкам дуже раді, їм подобається, що не доводиться їсти супи або каші. Тому я тут залишаюся на стороні доньки і задоволена, – каже Світлана.

Лілія також розповідає про те, що її молодша донька задоволена новими сніданками, адже раніше вона їла те саме, що й на обід.

– Тепер дають бургери з котлетою і огірком в пакетах, картоплю фрі теж в пакеті, але нежирну і несолону. Запіканку в пакеті і какао. Щоранку фрукти нарізані. Іноді не какао, а в одноразовому стаканчику компот, – каже Лілія.

І таких сніданків дитині вистачає, щоб не голодувати до обіду.

Хоча деякі батьки і хочуть інших страв для малечі, цього тижня очікувати змін не варто, адже меню затверджується на два тижні. Нині дітей годуватимуть тими самими “булочками з сиром” та, можливо, невеликою кількістю фруктів.

Незадоволення батьків розуміють, щонайменше, у місцевій владі Києва. Виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що особисто контролюватиме те, як діти харчуються у школах.

– Ми обов’язково повернемось до нашої вже звичної моделі мультипрофільного харчування у школах. Але це не означає, що підприємства, що харчують діток поки можуть халтурити. Навпаки, до вас підвищена увага та контроль за тим, аби правила дотримувались і діти не залишалися голодними. Від цього дня шкільне харчування під час пандемії на моєму особистому контролі, – написав Мондриївський.

Та не лише чиновникам потрібно слідкувати за тим, щоб діти отримували якісні сніданки.

Як чинити батькам

Згідно з рекомендаціями для навчальних закладів під час карантину нікого, окрім дітей та персоналу не мають пускати на територію шкіл. Однак, як і з багатьма правилами під час пандемії, тут теж є проблеми.

У коментарі Фактам ICTV адвокат Іван Ліберман розповів, що батьки представляють інтереси своїх дітей. Зокрема і у питанні харчування.

– Батьки – це офіційні законні представники неповнолітніх дітей, в інтересах яких вони діють. Відтак вони є стороною будь-яких правочинів. Тобто будь-яких переговорів, ухвалення рішень, написання заяв, пропозицій, скарг, звернень тощо. Безумовно, вони можуть контролювати харчування у школах, його якість. Тобто у них є і юридичне, і фактичне право впливати або на весь процес, або на його частину, – каже адвокат.

Тобто якщо їх щось не задовольняє, то вони мають звертати на це увагу, в першу чергу, керівництва школи. Такої ж думки й український шеф-кухар Євген Клопотенко.

За його словами, нині у шкіл є свобода дій, і вони не зобов’язані щодня подавати дітям бургери. Просто ніхто не забажав до кінця розібратися у нових умовах.

– Що потрібно зробити школам: не панікувати, а розібратися в питанні. Що потрібно зробити країні: чітко пояснити нові правила гри. Не просто слова фасована продукція, а пояснення та перелік простих страв, що відносяться до цього поняття, та їх рецептура. Бо, на жаль, не всі школи мають достатню кваліфікацію, щоб визначати, що давати дітям в нових умовах, – висловлює думку Клопотенко.



А до того часу батькам залишається самим звертати увагу керівництва школи на ситуацію зі сніданками.

Якщо щось не подобається – йдіть до директора. Та коли це не дає результату, можна звернутися й до вищих інстанцій.

– Можна звернутися до районо і облно – це друга і третя інстанції. Можна звернутися в Комітет із захисту прав споживачів. Також батьки можуть замовити експертизу (генетичну, молекулярну, товарознавчу), яка встановить, чи в належній кількості і якості подається їжа дітям, – говорить Ліберман.

І не потрібно думати про те, що це не принесе свої плоди. Ксенія, яка була дуже розчарована сніданками, вже отримала результат. 4 вересня їй надіслали фотографії сніданку, який приємно відрізнявся від сендвічів з одним лише сиром.

Він складався з набагато апетитнішого бургера, картоплі та напою.

З будь-якою проблемою потрібно вчитися боротися, навіть якщо це якість їжі в шкільній столовій.

Зусилля людей та резонанс у суспільстві здатні призвести до того, що ситуація зміниться. Сподіваємося, що надалі дітям подаватимуть на сніданок у школах лише якісні страви.

Владислав Бомбела