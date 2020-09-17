Довіра – ключ до всього: Олександр Богуцький про історію та цінності Фактів ICTV

18 вересня програмі Факти ICTV виповнюється 20 років. Телевізійний проект пройшов довгий шлях від перших випусків до статусу одного з найпопулярніших новинних ресурсів України, авторитетного видання та кузні професіоналів.

До ювілею президент StarLightMedia Олександр Богуцький розповів про історію Фактів та принципи роботи видання.

– Олександре Андрійовичу, розкажіть, будь ласка, про те, як створювалися Факти у далекому 2000 році?

– Якщо повертатися у 2000 рік, то треба розуміти, що ресурс створили люди, які знали один одного не один рік.

Ми з Миколою Княжицьким були знайомими, він працював у журналістиці, я працював у музичній сфері, продюсував групу.

До роботи на ICTV ми з ним вели передачу на СТБ Актуальна камера.

Коли у 2000 році наші акціонери купили ICTV і вирішили створити новий сучасний український телеканал, вони запропонували мені працювати над цим разом з колегами, з Михайлом Павловим, Оксаною Дихніч.

До роботи ми запросили тих, кого знали, хто тоді працював на СТБ. І отак-от в нашій команді з’явилася Оленка Фроляк.

Пізніше з’явилося багато інших людей, яких ми мали можливість запросити в новий проект з чистою сторінкою та з баченням шляхів розвитку.

– Якими ви бачили Факти з самого початку?

– Факти створили дивовижне поєднання наших уявлень про те, якою має бути Україна, про те, яких героїв показувати, про те, що в наших новинах будуть люди, які намагаються своїми діями, своєю роботою, своїми думками, своїми мріями зміцнювати цю країну.

Ми з самого початку показували людей, дивлячись на яких хочеться жити. І в цьому контексті, без сумніву, виросло ціле покоління, яке бачить Фроляк, бачить нашу заставку і розуміє, що їм хочеться жити.

– На кого ви орієнтувалися під час створення Фактів?

– Тоді якраз у США було змагання між CNN і Fox News. Fox News спробував бути яскравішим, у нього з’явився червоний колір та динамічніше подання новин.

На той момент BBC для нас був занадто консервативним. Україна будувалася, ми хотіли показувати в своїх новинах кращі практики або кращі рішення, або ці гарячі очі людей, як вірять, що можна побудувати країну.

– Яким був перший випуск Фактів? Чи хвилювалися ви?

– Ми всі хвилювалися. Вела Фроляк. Я точно пам’ятаю, що він вийшов дуже добрий, динамічний, без жодної проблеми.

Ми мали технічні тренування, звичайно, як то кажуть, тіньовий ефір. Але досвід Олени дозволив нам зробити цю передачу ідеальною.

– У який час ви зрозуміли, що Факти – це бренд та програма, яка вирішує реальні проблеми людей?

– Ви знаєте, не можна говорити, що хтось створив бренд Факти. Це точно велика сукупність колективної праці, ідей, які були в наших акціонерів, які прямо говорили про те, що має бути сучасна журналістика, відкрита журналістика, нові підходи.

Цегла до цегли, камінь до каменя, лопата за лопатою, крок за кроком. Це все будувалося одне за одним.

Тобто ми уявляли собі країну, яку ми хотіли бачити. Багато хто з нас бачив або хто брав участь в Революції студентів, наприклад, на граніті, коли здавалось би, що з таких романтичних ідеалів можуть в результаті з’явитися конкретні рішення.

Приємно, що коли ти розумієш, що кожен випуск Фактів дивиться 1,5-2 млн людей, що це люди, які розділяють твої цінності і вірять в те, що ми робимо.

Всі хочуть бути успішними, всі хочуть бути номером один. У нас є це неймовірне відчуття гордості за результати власної роботи, коли ти бачиш Факти – телепрограму номер один українського телебачення.

– Якою була робота Фактів під час Революції Гідності, війни на Донбасі? Чи складно було взагалі відправляти туди кореспондентів?

– Я завжди говорив тим, хто їде туди, хто веде репортажі всередині країни, коли є якісь випробовування, пов’язані з ризиком для життя, що для нас як для компанії найвищий пріоритет – це життя людини.

І за найменших сумнівів журналіст, який є керівником знімальної групи, несе відповідальність за збереження життя людей і ми, компанія, ставимо перед ним мету – берегти своє життя насамперед.

– Яким ви бачите майбутнє Фактів?

– Я вважаю, що показником номер один все-таки буде професійність у відборі інформації. Люди занадто почали довіряти різним блогерам, стрімерам.

І тому досвід, якість, в хорошому розумінні цього слова професія будуть вирізняти наші новини, яким будуть довіряти. От довіра, з моєї точки зору, є ключем до всього.

– Поговоримо про принципи роботи Фактів. Яким з самого початку ви бачили проект?

– Нам якось дивовижно легко далося це позиціонування – ближче до людей. Це – говорити зрозумілою для них мовою про цінності, які для них важливі. І нам це почало вдаватися.

І, завдяки цьому, Факти стали великою частиною життя значної кількості українців, адже люди 20 років поспіль приходять додому, вмикають новини і розуміють, що щось у їхньому житті не змінюється. І це велика сила традиції, цього за гроші не купиш.

Факти – це про новини, які відбираються людьми, які вірять, люблять цю країну.

Ми максимально зосереджені на виготовленні новин, на щоденному виробництві фактів, а не на розповідях про себе.

Нині стало модне таке слово відосікі. От відосікі – то не про нас. Про нас щось трошки більше, щось трошки серйозніше.

– Якою є атмосфера в редакції Фактів? Факти – це сім’я?

Всередині редакції панує атмосфера відкритості та партнерства.

Насамперед, треба розуміти, що це – не сім’я, але товариство людей, об’єднаних спільними цінностями, уявленнями про себе і про майбутнє, і про цю країну, де ми живемо, і яку ми любимо.

– Поговоримо про Олену Фроляк? Які її найсильніші сторони?

Перша – професіоналізм у найширшому розумінні цього слова, друга – небайдужість. Вона справді пропускає новини через серце, їй небайдуже.

І третя – немає нічого такого, що завадило б їй довести випуск до кінця, навіть якби на нас стіна впала.

Також вона є людиною команди, що дуже вигідно відрізняє серед ведучих, тому що дуже часто для них важливішим є, в яку сторону впав локон, ніж відчуття колег з ньюзруму. Вона, без сумніву, дуже людяна.

– Чи можете ви уявити Факти без Олени Фроляк?

– Я менеджер, і я в якомусь сенсі все уявляю. Ми з Оленкою про це говорили. Саме її велика кількість людей хоче бачити на екранах. Вона є частиною життя багатьох мільйонів людей.

І, крім того, робота в новинах все-таки – це виклик щодня, і, оскільки Олена любить це життя, то цей аргумент дозволить ще дуже-дуже багато часу не уявляти Факти без Фроляк. Вона точно буде їхньою складовою.

– Яка роль Фроляк в успіху Фактів?

– Вона – не тренер, який стоїть на лавці і говорить записками з колективом. Вона, якщо треба, поїде, зробить репортажі, включення, стендапи, буде працювати в монтажці до ночі.

Якщо є така можливість видати сюжет раніше, ніж це зроблять інші, повірте мені, ми зробимо все для того, щоб бути першими.

У нашому успіху зараз немає інших складових: він складається з міліметра перемоги на кожному з напрямків.

Ми всі прагнемо лідерства. І тут немає компромісу, тому що кожен день конкуренція зростає. Але нічого: на кожен новий виклик у нас є секретний інгредієнт.

Олена Фроляк – 20 років у ефірі

До 20-річного ювілею Олени Фроляк в ефірі сайт Факти ICTV зняв документальний фільм, в якому розповів про історію і головні цінності незмінної ведучою програми.