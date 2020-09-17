Офіційні представництва США та Євросоюзу в Україні гостро відреагували на рішення Верховної Ради щодо САП.

У четвер, 17 вересня, відбулося затвердження складу конкурсної комісії з обрання нового голови САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), незважаючи на рекомендації Заходу.







Від цього залежить підтримка України: реакція США та ЄС на рішення Ради щодо САП / 2 фотографии

Головною тезою повідомлень відомств став так званий ультиматум: дотримання рекомендацій або ж припинення підтримки країн.

Звернення ідентичні за змістом та часом публікацій, однак першим його виклало представництво США.

Звільнення Назара Холодницького

21 серпня Офіс генпрокурора погодив звільнення Назара Холодницького з посади посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Холодницький очолював відомство з листопада 2015 року.

У червні 2020 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова розпорядилася провести службове розслідування стосовно Назара Холодницького.

Аудит роботи САП показав десятки порушень та неналежне виконання обов’язків працівників відомства, зокрема, й самого Холодницького.