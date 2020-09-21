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Факти / Україна / Політика

Суд заарештував Юрченка і призначив заставу

Вищий антикорупційний суд України заарештував народного депутата Олександра Юрченка з альтернативою застави в 3 млн грн.

Таке рішення суд виніс у понеділок увечері, частково задовольнивши таким чином клопотання слідства.

Раніше під час засідання суддя, зачитуючи матеріали справи, сказала, що у Юрченка коронавірус не виявлено.

Читайте: Підозра на коронавірус: депутат Юрченко не з’явився на засідання суду

Справа Юрченка щодо хабарництва

Члену Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара з використанням законних повноважень та обов’язків.

Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

У чому підозрюють Юрченка

Детективи НАБУ встановили, що нардеп у завуальованій формі вимагав хабар у сумі $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще $200 тис. Юрченко нібито планував витратити для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили із фракції Слуга народу.

Пізніше помічника народного депутата Івана Фіщенка заарештували за підозрою в пособництві Юрченку в отриманні неправомірної вигоди. Після внесення застави у понад 1 млн грн його відпустили з СІЗО.

Фото: УНІАН

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