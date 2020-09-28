28 вересня пройшло засідання у справі Павла Шеремета. Шевченківський райсуд Києва визначив склад суду, який слухатиме справу по суті.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення присяжних від 9 вересня цього року, основними присяжними визначили:

Григорія Фірсова – ФОП, арбітражний керівник;

Наталію Глобу – домогосподарка;

Юрія Михайленка – пенсіонер.

Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю) і Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Головуюча суддя – Оксана Голуб, також в засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху в автомобілі загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні 2020 року поліція заявила про завершення досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.