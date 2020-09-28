28 сентября прошло заседание по делу Павла Шеремета. Шевченковский райсуд Киева определил состав суда, который будет слушать дело по существу.
В соответствии с протоколом автоматического определения присяжных от 9 сентября этого года, основными присяжными определили:
- Григория Фирсова — СПД, арбитражный управляющий;
- Наталью Глобу — домохозяйка;
- Юрия Михайленко — пенсионер.
Запасными присяжными стали Юрий Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью) и Людмила Яковенко (не работает, ранее работала в банковской сфере).
Председательствующая судья — Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.
Дело Шеремета
20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.
В мае 2020 года полиция заявила о завершении досудебного расследования по троим подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарь.