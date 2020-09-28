28 сентября прошло заседание по делу Павла Шеремета. Шевченковский райсуд Киева определил состав суда, который будет слушать дело по существу.

В соответствии с протоколом автоматического определения присяжных от 9 сентября этого года, основными присяжными определили:

Григория Фирсова — СПД, арбитражный управляющий;

Наталью Глобу — домохозяйка;

Юрия Михайленко — пенсионер.

Запасными присяжными стали Юрий Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью) и Людмила Яковенко (не работает, ранее работала в банковской сфере).

Председательствующая судья — Оксана Голуб, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.

В мае 2020 года полиция заявила о завершении досудебного расследования по троим подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарь.