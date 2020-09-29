Нині курс України до Євросоюзу ще більш актуальний, ніж раніше, заявив під час відео-конференції з депутатами Європарламенту президент Володимир Зеленський у контексті чергового саміту Україна – ЄС, який має відбутися за тиждень.

– Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, ЄС ще більш актуальний для України, ніж раніше, – наголосив глава держави.

За його словами, Україна зацікавлена у розширенні доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновленні торговельної частини Угоди про асоціацію, так званому промисловому безвізі тощо.

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– Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала, – підсумував Зеленський.

Саміт Україна-ЄС

Запланований на 1 жовтня саміт ЄС-Україна перенесли на 6 жовтня. Він відбудеться в Брюсселі.

Дату перенесли, тому що лідери Євросоюзу вирішили провести саміт ЄС не 24-25 вересня, а 1-2 жовтня.

Причина – були підозри, що голова Європейської Ради Шарль Мішель заразився коронавірусом. Проте згодом тест показав негативний результат.