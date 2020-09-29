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Факти / Україна / Суспільство

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр співпрацюватиме з ізраїльським меморіалом Яд Вашем

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр підписав угоду про співпрацю з ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем. Угода включає обмін архівною інформацією щодо імен жертв трагедії, яка сталася в Бабиному Яру у 1941 році, а також створення спільних освітніх програм у майбутньому.

Меморіал Яд Вашем – провідний і основоположний центр з вивчення й документації історії Голокосту, який було засновано 1953 року. В його архіві зберігаються сотні мільйонів сторінок документів, фотографій та свідчень, аудіо та відеоматеріалів. Сьогодні в базі даних імен жертв Голокосту Яд Вашем зберігається 4,8 млн імен.

— Яд Вашем є найважливішою установою у збереженні пам’яті про Голокост. У рамках цієї важливої співпраці ми передамо Яд Вашем понад 800 нових імен тих, хто був убитий в Бабиному Ярі. Об’єднання зусиль у дослідженні Голокосту між установами та архівами з усього світу є вирішальним для збереження пам’яті.

Зокрема, до Яд Вашем будуть передані дані про 867 нових імен, які були ідентифіковані командою Меморіалу Бабин Яр протягом останніх дев’яти місяців роботи, – стверджує голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський.

За словами голови правління Меморіального комплексу Яд Вашем Авнера Шалева, для інституції це дуже важлива співпраця.

— Ми об’єднуємо зусилля, щоб розкрити правду про вбивства в Бабиному Ярі. Це надасть пам’яті про трагедію Голокосту нового виміру, – каже Шалев.

Важливою співпрацю вважає також Андрій Руккас, директор Інституту вивчення Голокосту у Східній Європі, заснованого на базі Меморіалу Бабин Яр.

— З часу свого заснування 70 років тому Яд Вашем зібрав найбільшу колекцію історичних документів, пов’язаних з Голокостом: мільйони документів, свідчень уцілілих, понад півмільйона фотографій та майже 5 мільйонів імен.

Ця унікальна колекція охоплює всі аспекти історії Голокосту, і тому співпраця з такою визначною установою може стати спільним проривом. Нашою метою є виявлення та оприлюднення недосліджених раніше джерел з українських архівів, – розповідає пан Руккас.

За словами Руккаса, співпраця з Яд Вашем дозволить розширити джерельну базу та сприятиме популяризації дослідження Голокосту в Україні.

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Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту Бабин Яр був створений у вересні 2016 року. Це неурядова благодійна організація, яка покликана шанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження й вивчення історії Голокосту. Фонд прагне побудувати центр освіти, документації й пам’яті, присвячений трагічним подіям вересня 1941 року.

Трагедія Бабиного Яру – це трагедія для всього людства. Бабин Яр став фактично символом Голокосту, який стався на землях Східної Європи. Тільки на території України нацистами було знищено майже півтора мільйона євреїв. У Бабиному Яру в 1941 році загинули понад 100 тисяч євреїв, українців, ромів, українських націоналістів, радянських партизанів та інших.

Раніше Факти ICTV писали, що відбулось перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

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