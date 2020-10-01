Кияни повинні фіксувати показання лічильника 1 числа кожного місяця та передавати до 3 числа.

Передати показники лічильника і заплатити за світло можна через особистий кабінет на сайті YASNO або мобільний додаток.

Як дистанційно передати показники електролічильника:

За допомогою нової форми на сайті YASNO мешканці столиці можуть повідомити дані за 20 секунд без реєстрації в Особистому кабінеті:

Зайдіть на сторінку YASNO;

Оберіть свій регіон;

Вкажіть особовий рахунок і свій контактний номер телефону;

Оберіть зонність лічильника та введіть його показання.

Контакт-центр за телефонами (044/067/066) 277-18-18 – оператори на лінії приймають дзвінки з 9.00 до 18.00 без перерви та вихідних.

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Логін і пароль в особистому кабінеті залишаються такими ж, що були на сайті Київських енергетичних послуг.

Сьогодні не тільки можна дистанційно передати показники лічильника, а ще й оплатити комунальні послуги.

Онлайн-платежі або інтернет-банкінг дозволяє споживачам не стояти годинами стояти в черзі і не витрачати свій час даремно.

Де можна провести оплату і як оплатити комунальні платежі через інтернет – читайте у нашому матеріалі.