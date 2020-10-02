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Факти / Україна

Справа про держзраду: суд залишив у силі вирок Януковичу

Апеляційний суд залишив у силі вирок президенту-втікачу Віктору Януковичу в справі про державну зраду.

Про це повідомив Офіс генпрокурора 2 жовтня.

Зі свого боку адвокат Януковича Віталій Сердюк написав на своїй сторінці у Facebook, що рішення Київського апеляційного суду буде оскаржене у Верховному суді.

Читайте: Апеляція Януковича: чи вдастся покарати президента-втікача

Януковича засуджено до 13 років в’язниці

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав президента-втікача Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України.

Водночас суд визнав Януковича невинним за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Його заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Суду знадобилося майже вісім годин, щоб оголосити вирок Януковичу.

Приватні адвокати екс-президента, а також держдвокат Юрій Рябовол подали апеляційні скарги на вирок.

Фото: Getty Images

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