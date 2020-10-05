Мрія дала тріщину: євродепутати пояснили, для кого можуть скасувати безвіз

Троє депутатів Європарламенту написали відкритого листа голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії, в якому нагадали українській владі передвиборчі обіцянки та пригрозили скасуванням безвізового режиму з ЄС для олігархів та політиків.
– Близько 17 місяців тому президент Володимир Зеленський та ваша команда приходять до влади з двома важливими обіцянками – боротьба з корупцією та відновлення миру та територіальної цілісності, – йдеться у зверненні, яке підписали євродепутати Віола фон Крамон, Міхаель Галер і Раса Юкневичене.
За словами євродепутатів, “мрія” Слуги народу “через 17 місяців дала тріщини, багато з яких у партії Слуга народу”.
Деякі нардепи найбільшої фракції у Верховній Раді поширюють дезінформацію Кремля, організовуючи напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП.
– Ті самі члени не цураються дружити з олігархами і “недоторканними” або публічного виступати за розрив зв’язків із ЄС, – йдеться у зверненні.
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Макрофінансова допомога і безвіз під загрозою
Проблеми у боротьбі з корупцією загрожують України, зокрема, втратою макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд, наголосили євродепутати.
– Що стосується безвізового режиму, в жодному разі ЄС не має наміру скасувати це велике досягнення для всіх українців та громадян ЄС – все ж ми залишаємо за собою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, зокрема, політикам, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності, – йдеться у повідомленні.