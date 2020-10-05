PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Мрія дала тріщину: євродепутати пояснили, для кого можуть скасувати безвіз

Троє депутатів Європарламенту написали відкритого листа голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії, в якому нагадали українській владі передвиборчі обіцянки та пригрозили скасуванням безвізового режиму з ЄС для олігархів та політиків.

– Близько 17 місяців тому президент Володимир Зеленський та ваша команда приходять до влади з двома важливими обіцянками – боротьба з корупцією та відновлення миру та територіальної цілісності, – йдеться у зверненні, яке підписали євродепутати Віола фон Крамон, Міхаель Галер і Раса Юкневичене.

За словами євродепутатів, “мрія” Слуги народу “через 17 місяців дала тріщини, багато з яких у партії Слуга народу”.

Деякі нардепи найбільшої фракції у Верховній Раді поширюють дезінформацію Кремля, організовуючи напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП.

– Ті самі члени не цураються дружити з олігархами і “недоторканними” або публічного виступати за розрив зв’язків із ЄС, – йдеться у зверненні.

Читайте: Табу на САП і НАБУ. Як Україна може залишитися без грошей і безвізу

Макрофінансова допомога і безвіз під загрозою

Проблеми у боротьбі з корупцією загрожують України, зокрема, втратою макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд, наголосили євродепутати.

– Що стосується безвізового режиму, в жодному разі ЄС не має наміру скасувати це велике досягнення для всіх українців та громадян ЄС – все ж ми залишаємо за собою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, зокрема, політикам, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності, – йдеться у повідомленні.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка