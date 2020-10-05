Мрія дала тріщину: євродепутати пояснили, для кого можуть скасувати безвіз

Троє депутатів Європарламенту написали відкритого листа голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії, в якому нагадали українській владі передвиборчі обіцянки та пригрозили скасуванням безвізового режиму з ЄС для олігархів та політиків.

– Близько 17 місяців тому президент Володимир Зеленський та ваша команда приходять до влади з двома важливими обіцянками – боротьба з корупцією та відновлення миру та територіальної цілісності, – йдеться у зверненні, яке підписали євродепутати Віола фон Крамон, Міхаель Галер і Раса Юкневичене.

За словами євродепутатів, “мрія” Слуги народу “через 17 місяців дала тріщини, багато з яких у партії Слуга народу”.

Деякі нардепи найбільшої фракції у Верховній Раді поширюють дезінформацію Кремля, організовуючи напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП.

– Ті самі члени не цураються дружити з олігархами і “недоторканними” або публічного виступати за розрив зв’язків із ЄС, – йдеться у зверненні.

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Макрофінансова допомога і безвіз під загрозою

Проблеми у боротьбі з корупцією загрожують України, зокрема, втратою макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд, наголосили євродепутати.