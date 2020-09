Табу на САП і НАБУ. Як Україна може залишитися без грошей і безвізу

Ніколи такого не було і ось знову. Всі п’ять років існування антикорупційних органів в Україні вітчизняні політики не залишають спроб підпорядкувати їх собі. Але зараз зайшли в цих спробах найдалі. Настільки, що Заходу довелося нагадати українській владі одну важливу річ: не буде незалежних НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду – не буде грошей. І не тільки грошей, але і безвізу з Євросоюзом, ледь не священного для українців.

Найбільше українським політикам, безумовно, муляє НАБУ. Директора бюро Ситника вже самого визнавали корупціонером, щоправда, в адміністративній справі, намагалися провести і аудит НАБУ, але тепер все серйозніше. Конституційний суд визнав антиконституційним призначення директора НАБУ і ряд положень закону про бюро.

І якщо антиконституційність указу про призначення Ситника жодних юридичних наслідків не має, то внесення змін до закону про НАБУ може кардинально підірвати позиції бюро – при певному характері змін, звичайно. У законі можуть змінити порядок обрання директора і відмовитися від наявних зараз запобіжників, які уберігають агентство від політичного впливу.

Причому всі позови в КС проти НАБУ і ініціативи щодо зміни норм роботи бюро подають саме фігуранти антикорупційних розслідувань. А експерти навіть говорять про формування в Україні широкої політичної коаліції проти антикорупційних органів.

Сьогодні один з найбільш ймовірних сценаріїв розвитку ситуації – шлях, випробуваний на ДБР. Зміна закону про НАБУ, прописування в ньому прозорої процедури конкурсного відбору керівника і одночасно можливості призначати в. о. директора на час конкурсу. За допомогою такої схеми звільнили колишнього керівника ДБР Романа Трубу, а новий конкурс вже півроку не можуть призначити.

Ось тільки Ситник не Труба, його звільнити не так просто. Перш за все, через кришу від західних партнерів.

Захід фінансував створення антикорупційних органів в Україні, їхнє функціонування – це зобов’язання нашої країни для отримання макрофінансової допомоги. Кажуть, що кожна зустріч українських топ-чиновників з представниками США починається з того, що не можна чіпати НАБУ, САП і ВАКС, і закінчується тим самим.

Але нинішня ситуація унікальна ще й тим, що крім чергових спроб змістити директора НАБУ розігралася і битва за нового керівника САП. Попередній антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов з посади. Починається новий конкурс, і проблеми виникли вже на етапі відбору членів конкурсної комісії.

Західні партнери кілька разів просили українську владу не намагатися створити конкурсну комісію під протягування якогось заангажованого кандидата. Але в Раді ці заклики не почули. З другої спроби таки проголосували за склад комісії, до якого виникло дуже багато запитань.

Справа в тому, що відповідно до закону члени комісії з відбору керівника САП повинні мати значний досвід діяльності в сфері запобігання або протидії корупції. Але у більшості її членів, затверджених за квотою Ради, такого досвіду взагалі немає.

Це навіть не приховують – в документах парламенту просто відсутні згадки про їхнє антикорупційне минуле. При цьому голова комісії згідно із законом повинен бути загальновизнаним і авторитетним експертом, який має багатий досвід та відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією. Такого серед тих, кого призначила Рада, теж немає і близько. Там лише університетські викладачі та адвокати.

Захід не став висловлювати стурбованість і натякати. Пішли вказівки на конкретні червоні лінії.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020