Табу на САП і НАБУ. Як Україна може залишитися без грошей і безвізу

Ніколи такого не було і ось знову. Всі п’ять років існування антикорупційних органів в Україні вітчизняні політики не залишають спроб підпорядкувати їх собі. Але зараз зайшли в цих спробах найдалі. Настільки, що Заходу довелося нагадати українській владі одну важливу річ: не буде незалежних НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду – не буде грошей. І не тільки грошей, але і безвізу з Євросоюзом, ледь не священного для українців.

Нова атака

Найбільше українським політикам, безумовно, муляє НАБУ. Директора бюро Ситника вже самого визнавали корупціонером, щоправда, в адміністративній справі, намагалися провести і аудит НАБУ, але тепер все серйозніше. Конституційний суд визнав антиконституційним призначення директора НАБУ і ряд положень закону про бюро.

І якщо антиконституційність указу про призначення Ситника жодних юридичних наслідків не має, то внесення змін до закону про НАБУ може кардинально підірвати позиції бюро – при певному характері змін, звичайно. У законі можуть змінити порядок обрання директора і відмовитися від наявних зараз запобіжників, які уберігають агентство від політичного впливу.

Причому всі позови в КС проти НАБУ і ініціативи щодо зміни норм роботи бюро подають саме фігуранти антикорупційних розслідувань. А експерти навіть говорять про формування в Україні широкої політичної коаліції проти антикорупційних органів.

— Є широка депутатська і взагалі політична коаліція проти антикорупційних органів, і там є представники різних політичних сил, які між собою ворогують, але тут вони об’єдналися і це дуже показово. НАБУ навіть при своїй відносно низькій ефективності, з різних причин, все одно залишається гемороєм для всіх політиків, які заробляють на політичному статусі і у яких є корупційні ризики. Тому вони хочуть, щонайменше послабити НАБУ або створити можливість залежності НАБУ від Верховної Ради і різних політичних сил, – вважає політолог Володимир Фесенко.

Сьогодні один з найбільш ймовірних сценаріїв розвитку ситуації – шлях, випробуваний на ДБР. Зміна закону про НАБУ, прописування в ньому прозорої процедури конкурсного відбору керівника і одночасно можливості призначати в. о. директора на час конкурсу. За допомогою такої схеми звільнили колишнього керівника ДБР Романа Трубу, а новий конкурс вже півроку не можуть призначити.

— Найімовірніше, пропишуть нормальну процедуру, тому що гроші МВФ потрібні на осінь, але при цьому до моменту конкурсу уряд, отримає право призначати тимчасового директора, і цей він буде вічним, бо ніхто не буде конкурс починати, – прогнозує голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Ось тільки Ситник не Труба, його звільнити не так просто. Перш за все, через кришу від західних партнерів.

Захід фінансував створення антикорупційних органів в Україні, їхнє функціонування – це зобов’язання нашої країни для отримання макрофінансової допомоги. Кажуть, що кожна зустріч українських топ-чиновників з представниками США починається з того, що не можна чіпати НАБУ, САП і ВАКС, і закінчується тим самим.

Другий фронт

Але нинішня ситуація унікальна ще й тим, що крім чергових спроб змістити директора НАБУ розігралася і битва за нового керівника САП. Попередній антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов з посади. Починається новий конкурс, і проблеми виникли вже на етапі відбору членів конкурсної комісії.

Західні партнери кілька разів просили українську владу не намагатися створити конкурсну комісію під протягування якогось заангажованого кандидата. Але в Раді ці заклики не почули. З другої спроби таки проголосували за склад комісії, до якого виникло дуже багато запитань.

— Там сім чоловік представляють олігархів та ОПЗЖ, це безперспективна історія. Вони виберуть підконтрольного антикорупційного прокурора, який буде зливати справи НАБУ. Це спеціальний плювок в обличчя західним партнерам, який руйнує наші з ними відносини. Це початок кінця відносин України із Заходом, відносин в частині безвізу, фінансової допомоги МВФ, ЄС та Світового банку і військово-політичної допомоги США, – описує ризики від дій Ради Шабунін.

Справа в тому, що відповідно до закону члени комісії з відбору керівника САП повинні мати значний досвід діяльності в сфері запобігання або протидії корупції. Але у більшості її членів, затверджених за квотою Ради, такого досвіду взагалі немає.

Це навіть не приховують – в документах парламенту просто відсутні згадки про їхнє антикорупційне минуле. При цьому голова комісії згідно із законом повинен бути загальновизнаним і авторитетним експертом, який має багатий досвід та відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією. Такого серед тих, кого призначила Рада, теж немає і близько. Там лише університетські викладачі та адвокати.

Відповідь прилетіла

Захід не став висловлювати стурбованість і натякати. Пішли вказівки на конкретні червоні лінії.

— Уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким не вистачає досвіду та сумлінності щодо відбору керівника САП. Це так не пройде. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги у розмірі €1,5 млрд, – заявила депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон у своєму Twitter.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

У посольствах США та ЄС в Україні відразу нагадали, що їхня підтримка нашої країни не є безумовною і що зобов’язання щодо незалежності антикорупційних органів потрібно дотримуватися.

— Україна має продемонструвати політичну волю для захисту доброчесності таких установ, як НАБУ, САП і ВАКС, щоб не дати корупції підірвати реформи, – це вже заява послів G7 в тому ж Twitter.

G7 Ambassadors welcomed an update from IMF Res Rep in Ukraine. Ambassadors underscored Ukraine must demonstrate political will to protect independence of NBU & integrity of institutions like NABU, SAPO, & HACC to ensure corruption does not erode reform progress made so far. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2020

У вівторок, 22 вересня, до Києва прилетів один з найбільш авторитетних чиновників ЄС, шеф зовнішньополітичної служби Євросоюзу Хосеп Боррель. Свою першу зустріч в столиці України він провів з антикорупційними активістами. Не з президентом чи прем’єр-міністром. Що може бути ще більш показово?

Вже на зустрічі з Володимиром Зеленським Боррель дав зрозуміти, що фінансові програми, особливо другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму €600 млн, будуть поставлені в залежність від розвитку ситуації з НАБУ і САП.

Причому зависли не лише ці гроші. Всесвітній банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту на $350 млн. На паузі і черговий транш допомоги від МВФ. У фонді нагадали, що підтримка незалежності, цілісності НАБУ, САП і ВАКС – попередня умова цієї програми МВФ. У коронакризу і з величезною дірою в бюджеті залишитися без грошей міжнародних партнерів – гірше сценарію для України й не придумаєш.

Скасування ж безвізу – це ще більш болючий сценарій, ціла ядерна зброя, яка може знести будь-яку українську владу. Тому тут вже не до жартів.

— Є вплив Заходу, з яким Зеленський та керівництво країни змушені рахуватися, бо тут на кону і безвіз, і відносини з МВФ, тому Ситника не звільнять і будуть шукати компромісну кандидатуру керівника САП, яка буде більш-менш сприйматися незалежною, – прогнозує Фесенко.

На Банковій вже заявили, що чимало західних партнерів зацікавлені у відкритому і чесному конкурсі з відбору антикорупційного прокурора. Але, наприклад, через два роки закінчуються повноваження вже у Ситника, буде новий конкурс, і знову почнуться такі ж проблеми? Терпіння Заходу не позичати, але коли-небудь і воно може урватися.

Валерій Літонінський