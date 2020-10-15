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Факти / Україна / Політика

Справа Марківа: вирок італійського суду оголосять у листопаді

Вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа буде оголошено у листопаді.

Також до матеріалів буде долучено фільм-розслідування Не в тому місці, не в той час, де зібрано найголовніші факти непричетності Марківа до вбивства італійського журналіста Андреа Роккеллі на лінії зіткнення.

Справа Марківа: вирок італійського суду оголосять у листопаді

– Рішення суду про долучення нових матеріалів є важливим, але невідомо, як на них відреагує суд і чи відреагує взагалі. Це ми дізнаємося у день вердикту, який прогнозують на листопад, – йдеться у повідомленні.

У той же час бік обвинувачення продовжує наполягати на тому, що “у травні 2014 року на Донбасі не було війни”.

Окрім цього, апеляційний суд у Мілані прийняв новий переклад слів Марківа, що доводять його невинуватість. Йдеться про запис розмови зі співкамерником, яка датується липнем 2017 року.

Згідно з експертним перекладом, Віталій Марків не говорив фрази “ми прибрали репортера” (на чому довгий час наполягав прокурор), а “в 2014 році було вбито репортера, а вину хочуть перекласти на мене.”

Наступне засідання має відбутися 23 жовтня, на якому буде розглянуто нові докази до матеріалів справи Віталія Марківа, який з 2017 року перебуває в італійській в’язниці.

Як повідомив омбудсман, зараз Марків “тримається дуже добре”.

Джерело: Укрінформ

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