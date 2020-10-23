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Факти / Україна

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Запрошення на місцеві вибори 2020 мало прийти до 15 жовтня включно, за 10 днів до голосування. Ви повинні бути у списку в будь-якому випадку, але це варто додатково перевірити.

– Якщо ви не отримали запрошення, то варто звернутися до дільничної комісії за місцем реєстрації і перевірити себе у списках. Вони є на кожній дільниці в роздрукованому вигляді та їх повинні за першого ж прохання показувати, – розповіли Фактам ICTV у Центральній виборчій комісії.

Читайте: Що потрібно знати про місцеві вибори 2020 і як правильно заповнювати бюлетені

Другий спосіб – це перевірити списки через сервіс Державного реєстру виборців. Там необхідно зайти в Кабінет виборця і відкрити розділ Перевірка включення, ввести персональні дані, а потім система покаже, в списках якої дільниці ви значитися.

Місцеві вибори 2020 в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня. Однак цьогоріч голосування  відрізнятиметься від попередніх.

Адже виборець отримає одразу декілька бюлетенів, а ще крім звичних плюсика або галочки, потрібно буде також відзначити цифри.

Фото: Dreamstime

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