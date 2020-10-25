Місцеві вибори 2020: як проходитиме голосування

Місцеві вибори 2020 дещо відрізняються від попередніх. Адже цьогоріч виборець отримає одразу декілька бюлетенів (залежно від населеного пункту), а ще крім звичних + або ✓ потрібно буде також відзначити цифри.

Факти ICTV розповідають, кого українці обирають на місцевих виборах, як змінилися правила голосування, хто балотується в мери і коли будуть результати.

Коли пройдуть місцеві вибори

Згідно зі ст. 144 Конституції України, чергові вибори 2020 до органів місцевого самоврядування відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року їхніх повноважень. Цьогоріч вони припадають на неділю 25 жовтня.

Закон про місцеві вибори передбачає, що голосування проводиться з 08.00 до 20.00 без перерви.

За п’ять хвилин до 20.00 голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20.00.

Та попри це, виборці, які на 20.00 прийшли до дільниці для голосування, мають право віддати свій голос.

Кого обирають українці

На місцевих виборах громадяни обиратимуть депутатів міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

Відкриті списки на виборах – що це означає

Голосування за звичною мажоритарною системою (тобто коли перемагає кандидат, який одержав на виборах більшість голосів, – Ред.) буде тільки в територіальних громадах з кількістю жителів до 10 тис. В такому випадку допустимі кандидати-самовисуванці. Від одного округу депутатами можуть стати від двох до чотирьох осіб.

У населених пунктах, де зареєстровано понад 10 тис. жителів, вибори до місцевих рад пройдуть за новою пропорційною системою з відкритими списками без можливості самовисування кандидатів. Тому в бюлетенях будуть вказані не лише партії, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос. В окружному бюлетені від кожної партії буде від 5 до 12 прізвищ.

Але депутатські мандати отримають партії, які подолають п’ятивідсотковий бар’єр.

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Новий вигляд бюлетенів – що змінилося

У населених пунктах, де кількість виборців становить до 10 тис., буде чотири бюлетені для голосування за:

очільника населеного пункту (у цьому випадку – сільського голову);

депутатів відповідної ради (у цьому випадку – депутатів сільської ради);

депутатів районної ради;

депутатів обласної ради.

У більшості міст виборець на дільниці також отримає чотири бюлетені. В одному з цих бюлетенів треба буде обирати серед прізвищ кандидата на посаду міського голови, а в решті – проголосувати за партію та в сусідній клітинці вписати номер кандидата від цієї ж партії.

Винятки: виборці Дніпра, Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона отримають по п’ять бюлетенів, бо, крім стандартного набору, мають ще вибори до районних у місті рад.

У Києві виборці отримають два бюлетені – лише для голосування за міського голову та за депутатів міської ради.

Як не заплутатися у бюлетенях і проголосувати правильно

Бюлетень для голосування за мера міста чи голову села буде звичним – потрібно зі списку прізвищ кандидатів обрати одного і поставити навпроти нього галочку або плюсик.

У бюлетені для голосування за депутатів ліворуч буде назва політичної партії, за яку можна віддати свій голос, а праворуч – номери її представників (від 5 до 12).

Проголосувати можна тільки за одну партію. Щоб підтримати конкретного кандидата з цієї партії, потрібно вписати його номер поруч з назвою політсили, навпроти якої ви поставили галочку. Тобто, якщо ви хочете побачити міським депутатом кандидата А, то й голосувати потрібно за партію, членом якої він є.

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За допомогою такого голосування саме виборець, а не політсила вирішує, хто перший потрапить до міської, районної, обласної ради.

Якщо не обрати кандидата, а проголосувати тільки за партію, то вона самостійно визначить, хто повинен отримати мандат.

Бюлетень вважатиметься недійсним, якщо виборець поставив лише номер кандидата партії, але не проголосував за неї, або проголосував за кілька політсил.

Два тури виборів міських голів – ще одне нововведення

Вибори мерів міст відбуватимуться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. Тобто у населених пунктах з понад 75 тис. жителів обраним міським головою буде вважатися кандидат, який набере 50% голосів і більше.

Але повторне голосування за кандидатів призначать тільки, якщо жоден з кандидатів у першому турі не набере абсолютної більшості (від 50%+1) голосів.

Коли оголосять результати

Офіційні результати місцевих виборів 2020 повинні оголосити до 6 листопада включно. Однак, якщо жоден кандидат у мери міста 25 жовтня не набере понад 50% голосів, то згідно із законом, другий тур повинен пройти протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Хто балотується у мери міст

Запекла боротьба між кандидатами у міські голови точиться у великих містах.

Кандидати у мери Києва:

Ірина Верещук – Слуга народу;

Віталій Кличко – УДАР;

Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського;

Михайло Поживанов – Радикальна партія;

Діана Гранцева – самовисуванка;

Олексій Кучеренко – Батьківщина;

Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;

Сергій Притула – Голос;

Микола Томенко – Рідна країна;

Сергій Гусовський – За майбутнє;

Юрій Левченко – Народовладдя;

Олександр Омельченко – Єдність;

Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;

Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;

Ігор Смешко – Сила і честь;

Максим Гольдарб – самовисуванець;

Сергій Шахов – Наш край;

Олена Філонова – Разом сила;

Борислав Береза – Еко-партія Берези;

Андрій Іллєнко – ВО Свобода.

Кандидати у мери Львова:

Андрій Садовий – Самопоміч;

Руслан Кошулинський – Свобода;

Ігор Зінкевич – Варта;

Олег Синютка – Європейська солідарність;

Тарас Кльофа – Слуга народу;

Ігор Телішевський – За майбутнє;

Роман Матис – самовисуванець;

Назарій Брезіцький – самовисуванець;

Ігор Васюник – самовисуванець;

Наталія ван Доеверен – Духовна Україна;

Юрій Бунь – самовисуванець;

Іван Василишин – Конгрес українських націоналістів;

Юлія Гвоздович – Українська галицька партія;

Ігор Кузьмак – Народний рух України;

Ярослав Рущишин – Голос;

Остап Стахів – Ідея нації;

Оксана Юринець – УДАР.

Кандидати у мери Харкова:

Олександр Абрамічев – Європейська солідарність;

Валерій Безлепкін – самовисуванець;

Ірина Денисова – За майбутнє;

Геннадій Кернес – Блок Кернеса – успішний Харків;

Сергій Кушнарьов – Перемога Пальчевського;

Олексій Кучер – Слуга народу;

Георгій Лаговський – УДАР;

Ігор Приходько – Батьківщина;

Наталія Пилипенко – самовисуванка;

Олександр Фельдман – Опозиційна платформа – За життя;

Ігор Черняк – Блок Юлії Світличної Разом;

Микита Соловйов – Демократична сокира;

Олександра Нарижна – Голос;

Денис Ярославський – самовисуванець.

Кандидати в мери Одеси:

Михайло Кузаконь – самовисуванець;

Олег Філімонов – Слуга народу;

Ібрагім Моріс – самовисуванець;

Геннадій Труханов – Довіряй ділам;

Станіслав Домбровський – самовисуванець;

Сергій Калинчук – За майбутнє;

Юрій Печерський – самовисуванець;

Сергій Ківалов – Морська партія Сергія Ківалова;

Наталя Делієва – Голос;

Сергій Варламов – Національний корпус;

Олег Михайлик – самовисуванець;

Євген Червоненко – Наш край;

Альберт Байжанов – За права людини;

Едуард Гурвіц – Блок Едуарда Гурвіца;

Микола Скорик – Опозиційна платформа – За життя;

Петро Обухов – Європейська солідарність;

Ігор Щербина – самовисуванець;

Мар’я Труніна – самовисуванка;

Дмитро Голубов – Блок Дмитра Голубова;

Максим Болдін – Перемога Пальчевського;

Георгій Селянін – Батькивщина;

Геннадій Чижов – Сила і честь.

Кандидати в мери Дніпра:

Борис Філатов – Пропозиція;

Олександр Вілкул – Блок Українська перспектива;

Віталій Жеганський – Голос;

Сергій Риженко – Слуга народу;

Загід Краснов – Громадська сила;

Тетяна Ричкова – Європейська солідарність;

Сергій Нікітін – Опозиційна платформа – За життя;

Олег Василенко – Свобода;

Дмитро Семеренко – Команда Дніпра;

Мгер Куюмчан – Батьківщина;

Артем Романюков – Демальянс;

Павло Атаманчук – Справа;

Тетяна Лампіка – Партія зелених;

Ігор Майденко – Національний корпус;

Михайло Корольов – самовисуванець;

Євген Богиня – самовисуванець;

Олена Сергеєва – самовисуванка.

Щоб ваше голосування пройшло без проблем, потрібно також знати, що не можна робити на місцевих виборах. Для цього ми підготували правила поведінки для виборців, які можна переглянути у матеріалі.