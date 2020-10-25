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Факти / Україна

Задерла спідницю з написом Zexist: Зеленського на дільниці зустріла активістка

Поліція України затримала жінку біля виборчої дільниці, куди приїхав голосувати на місцевих виборах 2020 року президент Володимир Зеленський.

Перед тим, як президент із дружиною зайшли на дільницю, перед ними вибігла дівчина і задерла спідницю з написом Zexist.

Згодом рух Femen заявив, що це була їхня акція.

Зазначимо, що витівка активістки не завадила Зеленському та його дружині проголосувати на місцевих виборах, а також заповнити анкету 5 запитань від президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський сказав, кого варто підтримати на виборах

Президент України Володимир Зеленський після того, як проголосував, виступив на брифінгу, під час якого закликав українців підтримувати тих людей, кому вони довіряють, і хто може щось зробити на місцях.

– Що стосується рейтингів, я ще раз вам хочу сказати – побачимо всі цифри. Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це – місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях, – сказав він.

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