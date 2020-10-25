Поліція України затримала жінку біля виборчої дільниці, куди приїхав голосувати на місцевих виборах 2020 року президент Володимир Зеленський.

Перед тим, як президент із дружиною зайшли на дільницю, перед ними вибігла дівчина і задерла спідницю з написом Zexist.

Згодом рух Femen заявив, що це була їхня акція.

Зазначимо, що витівка активістки не завадила Зеленському та його дружині проголосувати на місцевих виборах, а також заповнити анкету 5 запитань від президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський сказав, кого варто підтримати на виборах

Президент України Володимир Зеленський після того, як проголосував, виступив на брифінгу, під час якого закликав українців підтримувати тих людей, кому вони довіряють, і хто може щось зробити на місцях.