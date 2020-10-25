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Факты / Украина

Задрала юбку с надписью Zexist: Зеленского на участке встретила активистка

Полиция Украины задержала женщину около избирательного участка, куда приехал голосовать на местных выборах 2020 года президент Владимир Зеленский.

Перед тем, как президент с женой зашли на участок, перед ними выбежала девушка и задрала юбку с надписью Zexist.

Позже движение Femen заявило, что это была их акция.

Отметим, что выходка активистки не помешала Зеленскому и его жене проголосовать на местных выборах, а также заполнить анкету  5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте: Онлайн трансляция выборов в Украине 2020

Зеленский сказал, кого стоит поддержать на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как проголосовал, выступил на брифинге, во время которого призвал украинцев поддерживать тех людей, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах.

— Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать — увидим все цифры. Для меня важно, прежде всего, как для любого украинца, чтобы мы выбирали тех людей, которым мы доверяем. Это — местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах, — сказал он.

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