Полиция Украины задержала женщину около избирательного участка, куда приехал голосовать на местных выборах 2020 года президент Владимир Зеленский.
Перед тем, как президент с женой зашли на участок, перед ними выбежала девушка и задрала юбку с надписью Zexist.
Позже движение Femen заявило, что это была их акция.
Отметим, что выходка активистки не помешала Зеленскому и его жене проголосовать на местных выборах, а также заполнить анкету 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского.
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Зеленский сказал, кого стоит поддержать на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский после того, как проголосовал, выступил на брифинге, во время которого призвал украинцев поддерживать тех людей, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах.
— Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать — увидим все цифры. Для меня важно, прежде всего, как для любого украинца, чтобы мы выбирали тех людей, которым мы доверяем. Это — местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах, — сказал он.