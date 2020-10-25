Полиция Украины задержала женщину около избирательного участка, куда приехал голосовать на местных выборах 2020 года президент Владимир Зеленский.

Перед тем, как президент с женой зашли на участок, перед ними выбежала девушка и задрала юбку с надписью Zexist.

Позже движение Femen заявило, что это была их акция.

Отметим, что выходка активистки не помешала Зеленскому и его жене проголосовать на местных выборах, а также заполнить анкету 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский сказал, кого стоит поддержать на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как проголосовал, выступил на брифинге, во время которого призвал украинцев поддерживать тех людей, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах.