22:55 -

На посаду міського голови Вінниці балотувався чинний мер Сергій Моргунов. Конкуренцію йому склали Олександра Устінова від Голосу, чинний голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. А також відомий боксер і телеведучий В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ.

За результатами екзит-полу перемогу на виборах мера Вінниці здобув Сергій Моргунов. Він набрав 66% підтримки виборців.