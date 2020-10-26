На посаду міського голови Вінниці балотувався чинний мер Сергій Моргунов. Конкуренцію йому склали Олександра Устінова від Голосу, чинний голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. А також відомий боксер і телеведучий В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ.
За результатами екзит-полу перемогу на виборах мера Вінниці здобув Сергій Моргунов. Він набрав 66% підтримки виборців.
Стали відомі результати екзит-полу місцевих виборів в Ужгороді, де на посаду міського голови лідирують Богдан Андріїв та Віктор Щадей.
За чинного мера Богдана Андріїва свої голоси віддали 23,84% виборців, тоді як за кандидата від партії Слуга народу Віктора Щадея проголосували 22.73%. Оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідних 50%, в Ужгороді відбудеться другий тур виборів.