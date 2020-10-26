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Факти / Україна / Політика
Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.

У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.

Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.

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Пряма трансляція
06:11 - 26 жовтня

Станом на 22.00 неділі, 25 жовтня, активність виборців склала 36,98 %. Загалом отримано і опрацьовано 98,65% інформації.

 

⚡️ Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 %

Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.

Опубликовано Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 25 октября 2020 г.

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23:53 - 25 жовтня

Остаточні результати місцевих виборів в Україні можуть бути встановлені через 3−5 днів. Наразі розпочався процес підрахунку голосів.

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23:23 - 25 жовтня

Результати партій за даними екзит-полів: 

Результати місцевих виборів 2020

 

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22:56 - 25 жовтня

Перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Миколаєві на посаду міського голови свідчать, що лідирує Олександр Сєнкевич. Його підтримали 40,78% виборців.

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22:55 - 25 жовтня

На посаду міського голови Вінниці балотувався чинний мер Сергій Моргунов. Конкуренцію йому склали Олександра Устінова від Голосу, чинний голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. А також відомий боксер і телеведучий В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ.

За результатами екзит-полу перемогу на виборах мера Вінниці здобув Сергій Моргунов. Він набрав 66% підтримки виборців.

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22:54 - 25 жовтня

Стали відомі результати екзит-полу місцевих виборів в Ужгороді, де на посаду міського голови лідирують Богдан Андріїв та Віктор Щадей.

За чинного мера Богдана Андріїва свої голоси віддали 23,84% виборців, тоді як за кандидата від партії Слуга народу Віктора Щадея проголосували 22.73%. Оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідних 50%, в Ужгороді відбудеться другий тур виборів.

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22:53 - 25 жовтня

Стали відомі перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Чернівцях на посаду міського голови. За даними екзит-полу лідирує Роман Клічук. Його підтримали 29,13% виборців.

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21:29 - 25 жовтня

За результатами екзит-полу у місті Кривий Ріг у перегонах на посаду міського голови лідирують кандидати Юрій Вілкул та Дмитро Шевчик.

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21:27 - 25 жовтня

Результати екзит-полу у Львові свідчать про перемогу Андрія Садового – мера міста з 2006 року. Він набрав 41,12% підтримки виборців. Хто стане мером Львова вирішить другий тур виборів.

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21:26 - 25 жовтня

На виборах в Черкасах попередньо перемагає Олександр Бондаренко, набравши 32,66% голосів.

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