Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
У Миколаєві представники 16 дільниць перераховують голоси.
Причиною повернення звітної документації стало її неправильне пакування, звітують спостерігачі.
Через це місцева територіальна виборча комісія ухвалила рішення про необхідність повернення документації та повторного перерахунку голосів.
У Закарпатській області Ужгородська, Мукачівська та Хустська міські територіальні виборчі комісії перераховують голоси на дільницях.
Зокрема, Мукачівська міська ТВК перераховує голоси на 11 дільницях, Хустська – на дев’яти, Ужгородська на – двох.
Партія Голос вимагає визнати результати виборів у Васильковінедійсними. Вони незадоволені великою кількістю підозр у фальсифікації підрахунку голосів.
За останніми даними, протоколи 12 дільничних виборчих комісій відправлені на повний перерахунок, а процес встановлення результатів затягується.
Станом на 28 жовтня понад 28,9 тис. дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.
Цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.
У Кропивницькому повторно підраховуватимуть голоси на двох дільницях. Про це повідомляють спостерігачі Опори. Члени міської територіальної виборчої комісії планують провести підрахунок 28 і 29 жовтня.
У Київській області в Богуславі перерахують бюлетені на 30 виборчих дільницях через ймовірність втручання у виборчий процес.
Напередодні до поліції надійшли скарги від офіційних спостерігачів та уповноважених осіб, що перебували у приміщенні ТВК про те, що у приміщенні комісії виявлений один не заповнений протокол, однак із мокрими печатками та підписами членів ДВК та два розірвані протоколи.
Олег Ляшко від Радикальної партії програв на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі в Чернігівській області кандидату в народні депутати від партії Слуга народу Анатолію Гуньку.
Гунько набрав 34,1% (21 245 голосів), а Ляшко – 31,78% (19 799), йдеться в оприлюднених ЦВК результатах довиборів до Ради в Чернігівській області після підрахунку 100% виборчих протоколів.
Марина Порошенко повідомила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів Євросолідарність перемогла на виборах до Київради, набравши 20,29% голосів виборців.
Тому партія отримає найбільшу фракцію в Київраді. Друге місце зайняла партія чинного мера з результатом – 19,44%.
В Україні вже майже 26,7 тис. дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.
Ця цифра становить понад 91% від загальної кількості дільниць.
Повністю завершили підрахунок голосів у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Центральна виборча комісія назвала терміни, коли територіальні виборчі комісії (ТВК) повинні встановити результати місцевих виборів в Україні. Тільки після цього їх передадуть Центрвиборчкому.
Так, до 3 листопада включно (не пізніше, як на дев’ятий день після дня голосування) обласна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія повинна встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.