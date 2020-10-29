15:55 -

Станом на 28 жовтня понад 28,9 тис. дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.