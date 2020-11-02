Не вистачає електрики для Чорноморського флоту РФ: у Криму збудують нову ТЕС

Енергетичний монополіст Росії поскаржився на дефіцит електроенергії в Криму.

Зокрема, йдеться про нестачу 500 МВт для Чорноморського флоту РФ і Кримської залізниці.

– Попри наявний дефіцит, схема видачі потужності енергоблоків Таврійської ТЕС у Сімферополі не готові до цього часу. Якщо до кінця року лінію не буде введено, другий блок ТЕС відключать, – йдеться у повідомленні.

Борис Аюєв, голова Системного оператора Єдиної енергетичної системи РФ додав, що на будівництво нової ТЕС в Криму необхідно близько шести років, а бюджет складе 40 млрд руб.

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Окрім російських інвесторів, кошти також вилучать із державного бюджету, тобто за рахунок платників податків.

Будівництво на окупованих територіяї таких важливих об’єктів, як теплоелектростанції, є грубим порушенням міжнародного права.

Джерело: Новини Криму