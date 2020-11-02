Земельну реформу не зупинить ні Конституційний суд, ні політики – Лещенко

Впровадження земельної реформи в Україні неможливо зупинити. Продаж сільськогосподарських земель розпочнеться з початку липня 2021 року, навіть якщо рішення Конституційного суду буде проти цього.
Таку думку висловив Роман Лещенко – очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
– Земельну реформу не зможуть зупинити ні політики, ні судді Конституційного суду.
Читайте: Референдум чи згортання реформи: як рішення Конституційного суду вплине на ринок землі
За словами Лещенка, наразі в Україні хочуть поставити під загрозу земельну реформу. Але саме завдяки їй можливо вперше за 20 років навести лад у галузі та повернути справедливість.
– Українським пайовикам не давали змоги самостійно розпоряджатися своїм майном. Землі виводили з власності держави. Їх продавали фізичним особам, юрособам, іноземцям.
Розгляд справи про ринок землі
2 листопада розпочалося пленарне засідання Конституційного суду України. Судді розглядатимуть справу щодо ринку землі за поданням 46 депутатів.
До уваги братимуть перші частини ст. 13 та ст. 14 Конституції України.
Фото: Роман Лещенко