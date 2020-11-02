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Факти / Україна / Політика

Земельну реформу не зупинить ні Конституційний суд, ні політики – Лещенко

Впровадження земельної реформи в Україні неможливо зупинити. Продаж сільськогосподарських земель розпочнеться з початку липня 2021 року, навіть якщо рішення Конституційного суду буде проти цього.

Таку думку висловив Роман Лещенко – очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

– Земельну реформу не зможуть зупинити ні політики, ні судді Конституційного суду.

Читайте: Референдум чи згортання реформи: як рішення Конституційного суду вплине на ринок землі

За словами Лещенка, наразі в Україні хочуть поставити під загрозу земельну реформу. Але саме завдяки їй можливо вперше за 20 років навести лад у галузі та повернути справедливість.

– Українським пайовикам не давали змоги самостійно розпоряджатися своїм майном. Землі виводили з власності держави. Їх продавали фізичним особам, юрособам, іноземцям.

Розгляд справи про ринок землі

2 листопада розпочалося пленарне засідання Конституційного суду України. Судді розглядатимуть справу щодо ринку землі за поданням 46 депутатів.

До уваги братимуть перші частини ст. 13 та ст. 14 Конституції України.

Фото: Роман Лещенко

Джерело: Інтерфакс-Україна

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