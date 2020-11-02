Конституційний суд почав розгляд питання про ринок землі

Конституційний суд 2 листопада продовжив розгляд справи за поданням щодо ринку землі в Україні.

Згідно з порядком денним, закрите пленарне засідання розпочалося о 12.00.

Із конституційним поданням щодо офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Конституції України звернулося 46 народних депутатів на чолі з Сергієм Власенком – нардепом від фракції Батьківщина.

Які статті розглядаються

Частина перша стаття 13 Конституції України

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.

Частина перша стаття 14 Конституції України

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Читайте: Голосів вистачить: Верховна Рада розгляне законопроект про розпуск КСУ

У чому розбіжність

На думку авторів конституційного подання, питання, які торкаються землі як об’єкта права власності українського народу, основного національного багатства не можуть вирішуватися поза його волею.

Нардепи переконані, що закон про ринок землі був прийнятий Верховною Радою з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а його положення суперечать нормам Конституції України.

Окремо у поданні йдеться про можливість проведення всеукраїнського референдуму.

Джерело: КСУ