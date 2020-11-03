Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
Другий тур виборів мера у Краматорську відбудеться 15 листопада. У першому турі самовисуванця Олександра Гончаренка підтримали 19 390 виборців (48,61%), а чинний мер Краматорська Андрій Панков отримав 15 056 голосів (37,75%).
На виборах міського голови Кропивницького переміг чинний мер Андрій Райкович, який набрав 53,53% голосів. Про це повідомили на засіданні міської територіальної виборчої комісії.
За Райковича проголосували 27 тис. 839 виборців. Його найближчий конкурент Артем Стрижаков набрав 10 тис. 338 голосів.
Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі 3 листопада. Протоколи подали майже всі районні виборчі комісії, заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова.
У деяких районах частина протоколів уточнюється.
Центральна виборча комісія станом на ранок 2 листопада встановила результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті.
Визнані такими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 – селищних і 75 – сільських.
19-річний син нардепів від Опозиційної платформи — За життя Наталії Королевської та Юрія Солода — Ростислав Солод проходить депутатом до Краматорської міської ради від цієї політсили.
У Львові 22 листопада відбудеться другий тур виборів мера. До нього пройшли чинний місьголова Андрій Садовий (ВО Самопоміч) та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка (Європейська солідарність).
За інформацією ЦВК, в Україні вже визнано обраними 108 міських, селищних і сільських голів.
Крім того, ЦВК визнала 23 міських голови, 23 селищних голови і 62 сільських голови, що перемогли на виборах.
У Києві чотири з 10 районних виборчих комісій здали у міську територіальну виборчу комісію протоколи з результатами голосування на місцевих виборах.
Вже отримали протоколи від Печерської, Подільської, Деснянської (обидва округи) та Дніпровської територіальних виборчих комісій. Сьогодні очікують на протоколи Голосіївської та Солом’янської ТВК.
За інформацією ЦВК, у всіх регіонах України районні територіальні виборчі комісії прийняли 682 протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані.
Водночас обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %).
На всіх виборчих дільницях завершився процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК.
Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.
Цей процес продовжується тільки у двох регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради).