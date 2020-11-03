13:59 -

У Києві чотири з 10 районних виборчих комісій здали у міську територіальну виборчу комісію протоколи з результатами голосування на місцевих виборах.

Вже отримали протоколи від Печерської, Подільської, Деснянської (обидва округи) та Дніпровської територіальних виборчих комісій. Сьогодні очікують на протоколи Голосіївської та Солом’янської ТВК.