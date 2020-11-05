Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.

У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада.

Точний день буде відомий після 6 листопада, коли Центральна виборча комісія повинна оголосити остаточні результати голосування.

Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.