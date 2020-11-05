Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада.
Точний день буде відомий після 6 листопада, коли Центральна виборча комісія повинна оголосити остаточні результати голосування.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада, у другому турі візьмуть участь чинний мер Геннадій Труханов (висуванець партії Довіряй справам) та кандидат від партії Опозиційна платформа – За життя, народний депутат Микола Скорик.
Відповідну постанову про призначення повторного голосування ухвалила Одеська міська територіальна виборча комісія.
Кількість виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, не вказана.
Джерело: Одеська міська рада
Повторне голосування на виборах міського голови Слов’янська (Донецька обл.) і Дрогобича (Львівська обл.) призначено на 22 листопада, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
Наразі офіційно не вказано, хто з кандидатів пройшов у другий тур.
За неофіційними даними, у повторних виборах візьмуть участь самовисуванці Андрій Веселий і Тарас Кучма.
Що стосується виборів мера Слов’янська, то, за інформацією місцевих ЗМІ, до другого туру вийшли Павло Придворов і нинішній міський голова Вадим Лях.
Київська міська територіальна виборча комісія обробила та врахувала 100% протоколів з виборчих дільниць у столиці.
Про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.
Водночас жодних даних він не надав, посилаючись на поки що не готові протоколи.
На запитання, чи набирає нинішній мер столиці Віталій Кличко достатньо голосів для перемоги вже у першому турі виборів Київського міського голови, Нілов відповів:
– Протокол покаже.
У Чернівцях співробітники поліції перевіряють інформацію про виявлення 400 недійсних виборчих бюлетенів.
– 3 листопада, в поліцію надійшло повідомлення від кандидата в депутати Чернівецької міської ради про те, що в приміщенні територіальної виборчої комісії він виявив майже 400 недійсних виборчих бюлетенів, на яких не проставлені відмітки дільничної виборчої комісії, – йдеться в повідомленні поліції.
У Харкові не буде другого туру виборів мера міста – Геннадій Кернес втретє здобув перемогу.
За результатами обробки 100% протоколів Харківська міська ТВК повідомила, що з 14 кандидатів чинний мер Харкова отримав підтримку 60,34% виборців – це 195 044 голоси.
У його найближчого суперника – Олександра Фельдмана від ОПЗЖ – 14,32%, або 46 278 голосів.
На третьому місці – кандидат від Слуги народу Олексій Кучер. У нього 7,24% (23 401 голос).
Офіційно результати оголосять 4 листопада.
Другий тур виборів мера у Краматорську відбудеться 15 листопада. У першому турі самовисуванця Олександра Гончаренка підтримали 19 390 виборців (48,61%), а чинний мер Краматорська Андрій Панков отримав 15 056 голосів (37,75%).
На виборах міського голови Кропивницького переміг чинний мер Андрій Райкович, який набрав 53,53% голосів. Про це повідомили на засіданні міської територіальної виборчої комісії.
За Райковича проголосували 27 тис. 839 виборців. Його найближчий конкурент Артем Стрижаков набрав 10 тис. 338 голосів.
Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі 3 листопада. Протоколи подали майже всі районні виборчі комісії, заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова.
У деяких районах частина протоколів уточнюється.
Центральна виборча комісія станом на ранок 2 листопада встановила результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті.
Визнані такими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 – селищних і 75 – сільських.