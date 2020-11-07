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Факти / Україна / Політика
Як проходить підрахунок бюлетенів на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Як проходить підрахунок бюлетенів на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.

У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.

Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада. 

Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.

З початку З кінця
Пряма трансляція
15:03 - 07 листопада

У Рівному кандидати від Опозиційної платформи – За життя судяться, аби домогтися перерахунку голосів на виборах до обласної ради. Для подолання бар’єру у 5% їм не вистачило всього одного голосу.

У Рівному ОПЗЖ судиться за те, щоб пройти до облради. Аби набрати 5%, їм не вистачає одного голосу. Про це заявив…

Опубліковано Четверта влада Субота, 7 листопада 2020 р.

Нині суд йде у Рівному.

Джерело: Четверта влада

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14:50 - 07 листопада

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Марганецької та Васильківської міської ТВК.

Комісія встановила факт систематичного порушення законодавства та достроково припинила повноваження обидвох складів.

Джерело: ЦВК

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14:16 - 07 листопада

Міським головою Вінниці став чинний мер Сергій Моргунов. Він набрав 65,93% голосів.

Результати виборів до міськради

  • Українська стратегія Гройсмана – 51,34% (34 депутати);
  • Європейська солідарність – 13,32% (9 депутатів);
  • Слуга народу – 7,15% (6 депутатів);
  • Опозиційна платформа за життя – 6,53% (5 депутатів).

Які партії пройшли в обласну раду

  • Українська стратегія Гройсмана – 44,37%;
  • Європейська солідарність – 11,99%;
  • Батьківщина – 11,11%;
  • Слуга народу – 8,76%;
  • Опозиційна платформа – за життя – 6,78%;
  • За майбутнє – 5,92%.

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19:49 - 06 листопада

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у столиці. 

До Київської міської ради проходять сім політичних партій:

  • Європейська солідарність – 20,52%;
  • УДАР – 19,98%
  • Єдність Олександра Омельченка – 8,74%
  • Опозиційна платформа – За життя – 7,81%
  • Слуга народу – 7,53%
  • Батьківщина 7,49%
  • Голос – 5,97%

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19:48 - 06 листопада

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко загалом набрав50,52% голосі. 

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12:55 - 06 листопада

З’явилися офіційні результати виборів до Дніпровської міської ради.

Найбільше голосів здобула партія Пропозиція – 29,06%.

Решта переможців:

  • ОПЗЖ – 17,29%;
  • Слуга народу – 11,29%;
  • Громадська сила – 9,77%
  • Європейська солідарність – 8,01%;
  • Блок Вілкула – 6,20%.

У другому турі виборів мера Дніпра зустрінуться чинний голова Борис Філатов та Загід Краснов (Громадська сила).

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10:44 - 06 листопада

З’явилися офіційні результати виборів до Сумської міської ради.

Найбільше голосів здобула партія ВО Батьківщина – 16 тис. 174 голосів (26,05%).

Також до п’ятірки переможців увійшли:

  • ОПЗЖ – 11 тис. 55 голосів (17,80%);
  • Європейська солідарність – 10 тис. 793 голоси (17,38%);
  • Слуга народу – 9 тис. 832 голоси (15,83%);
  • Сила і честь – 3 тис. 340 голосів (5,38%);

Другий тур виборів мера Сум призначено на 15 листопада. За пост міського голови позмагаються чинний мер Сум Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (Європейська солідарність).

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19:51 - 05 листопада

Херсонська міська ТВК оприлюднила результати виборів міського голови. У другому турі зійдуться Ігор Колихаєв і Володимир Сальдо.

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11:20 - 05 листопада

Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада, у другому турі візьмуть участь чинний мер Геннадій Труханов (висуванець партії Довіряй справам) та кандидат від партії Опозиційна платформа – За життя, народний депутат Микола Скорик.

Відповідну постанову про призначення повторного голосування ухвалила Одеська міська територіальна виборча комісія.

Кількість виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, не вказана.

Джерело: Одеська міська рада

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16:10 - 04 листопада
Повторне голосування відбудеться 15 та 22 листопада

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