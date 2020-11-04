Більше половини українців, а саме 59% негативно оцінюють рішення Конституційного суду України про скасування е-декларацій та системи доступу до доходів народних депутатів. 39% опитаних добре орієнсуються в суті рішень суду.

Про це свідчить опитування, яке провела Соціологічна група Рейтинг 2-3 листопада. 36% людей тільки чули про рішення, а 25% – вперше дізнались про ситуацію з КСУ.

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Найбільш поінформованими виявилися люди старшоого віку та жителі Києва. 60% опитаних не довіряють Консититуційному суду. 11% позитивно ставляться до рішень, 25% – нейтрально.

З негативом та недовірою до рішення суду ставляться жителі Києва, західної та центральної України, а також прихильники партій Європейська солідарність та Сила і честь, Слуга Народу, Голос та Батьківщина.

Опитування проводилося Соціологічною групою Рейтинг, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років і старші у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95, не більше 2,2%

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 КК України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. Наступного дня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій про майно.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект Про відновлення довіри до конституційної судової системи, в якому пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду і оголосити його постанову про е-декларації недійсною.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime