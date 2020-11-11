Карантин вихідного дня в Україні: що це означає і список обмежень

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Факти / Україна / Суспільство
Карантин вихідного дня в Україні: скільки триватиме і що заборонили

Карантин вихідного дня в Україні: скільки триватиме і що заборонили

11 листопада Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №641 і запровадив карантин вихідного дня в Україні і загальнодержавний карантин.

Такий крок став альтернативою повного локдауну економіки.

Скільки діятимуть обмеження, що вони передбачають і що буде з транспортом – читайте в матеріалі.

Скільки триватиме карантин вихідного дня?

Карантин вихідного дня запровадили з суботи 14 листопада до понеділка 30 листопада. Три тижні поспіль він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

 

Де діятиме карантин?

Обмеження у вихідні діятимуть на всій території України. Крім того, уряд вніс зміни до постанови №641 і скасував адаптивний карантин з поділом на зони (зелену, жовту, помаранчеву, червону).

Замість нього в Україні запровадили загальнодержавний карантин, для якого залишили обмеження помаранчевої зони.

Що заборонено у будні?

Оскільки в Україні почне діяти загальнодержавний карантин, то у будні у всіх регіонах будуть такі обмеження:

  • ресторани і кафе не працюватимуть після 22.00 до 07.00, крім замовлень на виніс і адресної доставки;
  • заборонені всі культурні, концертні, соціальні, релігійні, рекламні заходи за участю понад 20 людей;
  • театри і кінотеатри працюватимуть з 50% заповненістю місць;
  • транспорт перевозитиме пасажирів в кількості місць, передбачених для сидіння;
  • заборонені дискотеки, вечірки в нічних клубах;
  • заборонене навчання в групах понад 20 осіб або якщо на самоізоляції понад 50%;
  • спортзали і фітнесзали працюватимуть, якщо забезпечать перебування одніє людини на 20 кв.м.

Що заборонено у вихідні?

З 00.00 суботи до 00.00 понеділка заборонять:

  • приймати відвідувачів барам, ресторанам, кафе. Дозволять торгівлю на виніс;
  • приймати відвідувачів у розважальних закладах;
  • приймати відвідувачів закладам культури, фітнес-центрам і басейнам;
  • торговельну діяльность, крім магазинів 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.

Дозволять на вихідних:

  • роботу закладів, що надають фінансові послуги;
  • роботу операторів поштового зв’язку;
  • роботу працівників медичної та ветеринарної практики;
  • роботу АЗС без зон харчувань, СТО.
  • роботу готелів.

Карантин вихідного дня в Україні: що це означає і список обмежень

Як працюватиме транспорт?

На період дії карантину вихідного дня в Україні робота транспорту не зупинятиметься.

Поки діятиме загальнодержавний карантин, то автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та Укрзалізниця перевозитимуть пассажирів у кількості місць, передбачених для сидіння.

Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.

Чи зупинять метро?

Роботу метрополітену не зупинятимуть, як і загалом роботу всього громадського транспорту. Все через те, що це критично важлива інфраструктура.

Скільки заклади харчування втратять від карантину вихідного дня?

Згідно з інформацією компанії Poster, на вихідних ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обігу, бари – 40%, піцерії і кальянні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%.

Найменше залежать від вихідних кав’ярні та пекарні. Для них виторг у суботу та неділю становить 27% і 25% відповідно.

Карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виручки закладів, але постійні витрати при цьому залишаться на рівні.

*Дослідження компанії базувалося на операційних даних близько 5 тис. закладів України. Дані за період з 6 січня до 8 листопада 2020 року.

Як уряд підтримає бізнес?

Уряд готовий відновити та розширити такі програми підтримки:

  • компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
  • програму портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);
  • можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;
  • продовження реалізації програми доступних кредитів 5-7-9, яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.

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