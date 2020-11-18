Які партії отримали найбільше мандатів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія оприлюднила перелік партій, які отримали найбільше мандатів за підсумками місцевих виборів у 2020 році. Представники президентської партії Слуга народу взяли у цьому списку найбільший показник.
Рейтинг мандатів:
- Слуга народу – майже 17,59% (5 809 осіб);
- Батьківщина – понад 12,39% депутатів (4 093 особи);
- ОПЗЖ – 11,75% (3 881 депутати);
- За майбутнє – понад 11,42% (3 773 осіб);
- Європейська солідарність – майже 10,73% (3 543 осіб);
- Наш край – майже 5,13% (1 694 осіб);
- Всеукраїнське обʼєднання Свобода – понад 2,61% (863 осіб);
- Українська стратегія Гройсмана – майже 1,72% (567 осіб);
- Пропозиція – понад 1, 66% (549 осіб);
- Радикальна партія Олега Ляшка – майже 1,62% (535 осіб).
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Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обраних депутатів були самовисуванцями. Загалом представники 110 партій на різних рівнях отримали мандат у місцевих радах.
Дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити від територіальних виборчих комісій.
Місцеві вибори в Україні
25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори, під час яких українці обирали мерів, сільських голів, а також депутатів місцевих міськрад і райрад.
Детальніше про місцеві вибори 2020 читайте на Фактах ICTV.