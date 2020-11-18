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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Топ-10 партій, які отримали найбільше мандатів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія оприлюднила перелік партій, які отримали найбільше мандатів за підсумками місцевих виборів у 2020 році. Представники президентської партії Слуга народу взяли у цьому списку найбільший показник.

Рейтинг мандатів:

  • Слуга народу – майже 17,59% (5 809 осіб);
  • Батьківщина – понад 12,39% депутатів (4 093 особи);
  • ОПЗЖ – 11,75% (3 881 депутати);
  • За майбутнє – понад 11,42% (3 773 осіб);
  • Європейська солідарність – майже 10,73% (3 543 осіб);
  • Наш край – майже 5,13% (1 694 осіб);
  • Всеукраїнське обʼєднання Свобода – понад 2,61% (863 осіб);
  • Українська стратегія Гройсмана – майже 1,72% (567 осіб);
  • Пропозиція – понад 1, 66% (549 осіб);
  • Радикальна партія Олега Ляшка – майже 1,62% (535 осіб).

Читайте: Місцеві вибори 2020 року – останні новини

Які партії отримали найбільше мандатів на місцевих виборах

Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обраних депутатів були самовисуванцями. Загалом представники 110 партій на різних рівнях отримали мандат у місцевих радах.

Дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити від територіальних виборчих комісій.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори, під час яких українці обирали мерів, сільських голів, а також депутатів місцевих міськрад і райрад.

Детальніше про місцеві вибори 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦВК

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