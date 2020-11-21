Коли в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски?
19 листопада президент України підписав закон, який передбачає штраф за перебування в громадському місці чи транспорті без правильно одягненої маски. Закон набуває чинності наступного дня після публікації в газеті Голос України, тобто 21 листопада 2021 року.
Яка сума штрафу за неносіння маски?
Сума штрафу за нехтування засобами захисту коливається від 170 до 255 грн. Вона залежатиме від важкості порушення: маска відсутня зовсім чи просто неправильно одягнена.
Яку маску потрібно використовувати?
Можна використовувати одноразову чи багаторазову медичну маску, а також респіратори. Вони поділяються на три типи: FFP1 (найменш ефективні), FFP2 (середній рівень захисту) та FFP3 (найвищий рівень захисту).
Міністерство охорони здоров’я рекомендує використовувати респіратори класу FFP2 або FFP3 під час контакту з людьми, які можуть бути інфіковані коронавірусом.
Як має бути одягнена захисна маска?
Де потрібно носити маски?
Закон передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях та транспорті.
Громадське місце — це частина будь-якої будівлі, споруди, яка у вільному доступі відкрита для населення. Це можуть бути під’їзди, підземні переходи, стадіони, ліфти, дитячі майданчики, парки, сквери, гуртожитки, аеропорти, вокзали, заклади культури та громадського харчування чи адміністративні будівлі.
Хто штрафуватиме громадян?
Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.
За відсутність маски поліція зможе штрафувати порушника просто на місці.
На вулиці також потрібна маска?
Де-юре у цьому немає потреби, але де-факто на вулиці розташовано дуже багато громадських місць, і ви не завжди можете знати, що йдете саме там (наприклад парк, сквер чи 50-метрова зона біля храму), а отже вам можуть виписати штраф.
— Ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення громадське місце, — наголосили в Кабміні.
І зауважимо, що штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх.