Можна використовувати одноразову чи багаторазову медичну маску, а також респіратори. Вони поділяються на три типи: FFP1 (найменш ефективні), FFP2 (середній рівень захисту) та FFP3 (найвищий рівень захисту).

Міністерство охорони здоров’я рекомендує використовувати респіратори класу FFP2 або FFP3 під час контакту з людьми, які можуть бути інфіковані коронавірусом.