Микитась відшкодував 50 млн грн у справі про аферу з Нацгвардією

Колишній народний депутат і екс-голова будівельної компанії Укрбуд Максим Микитась відшкодував 50 млн грн збитків у справі про аферу з квартирами для Національної гвардії.

Загальна сума збитку була визначена на рівні 81,64 млн гривень.

У цій справі заарештовано майно підозрюваних на понад 300 млн грн, а також стягнуто заставу в 30 млн гривень за порушення покладених на підозрюваного обов’язків.

Микитасю і ще сімом фігурантам інкримінується організація схеми, яка завдала понад 81 млн гривень збитків Національній гвардії. Раніше сторони уклали угоду про будівництво житлового комплексу на території колишньої військової частини на Печерську.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га у центрі Києва Національна гвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркувальних місць.

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Але в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими НГУ відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася майже на 81,64 млн грн менше вартості квартир, які мала отримати НГУ на старті домовленостей.

У чому ще підозрюють Микитася

У жовтні 2019 року екс-очільника компанії Укрбуд Максима Микитася запідозрили у заволодінні чужим майном. 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

3 вересня йому вкотре змінили запобіжний захід на тримання під вартою до 3 жовтня з можливістю внесення застави.