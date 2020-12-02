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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Микитась возместил 50 млн грн по делу об афере с Нацгвардией

Бывший народный депутат и экс-глава строительной компании Укрбуд Максим Микитась возместил 50 млн грн убытков по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии.

Общая сумма ущерба была определена на уровне 81,64 млн гривен.

В этом деле арестовано имущество подозреваемых на более 300 млн грн, а также взыскано залог в 30 млн грн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Микитасю и еще семи фигурантам инкриминируется организация схемы, которая нанесла более 81 млн гривен убытков Национальной гвардии. Ранее стороны заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей военной части на Печерске.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Национальная гвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 парковочных мест.

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Но в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, которые должна была получить НГУ на старте договоренностей.

В чем еще подозревают Микитася

В октябре 2019 экс-главу компании Укрбуд Максима Микитася заподозрили в завладении чужим имуществом. 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

3 сентября ему в очередной раз изменили меру пресечения на содержание под стражей до 3 октября с возможностью внесения залога.

Источник: НАБУ

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