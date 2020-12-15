Справи Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо екс-міністра Захарченка

Печерський районний суд Києва 15 грудня оформив офіційний дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, Захарченко звинувачується одразу за шістьома статтями КК України.

Наразі скандальний екс-міністр переховується від слідства та суду.

Зазначається, що рішення суду надає право стороні обвинувачення на досудове розслідування щодо підозрюваного за його відсутності – in absentia.

Справа Захарченка

Віталій Захарченко займав посаду голови МВС України у 2011-2014 роках, коли президентом був Віктор Янукович.

Його підозрюють у створенні та координуванні злочинних угрупувань, які скоїли низку важких злочинів на Майдані протягом 18-20 лютого 2014 року, а також в організації терористичного акту на вулиці Інститутській 20 лютого.

Слідство отримало докази того, що міністр особисто контролював провокаторів, що скоювали напади на учасників Революції Гідності.

Незадовго після втечі з України, у квітні 2014 року Захарченко дав прес-конференцію у Москві, на якій доповів про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Вбивства мітингувальників у Києві об’єднано у Справи Майдану. Кількість свідків, закріплених за справами, сягає 9 тис.

Починаючи з 2017 року, Віталія Захарченка розшукує Interpol. У серпні 2019 року він був заочно арештований українським судом.