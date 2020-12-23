З 1 січня 2021 року Державна казначейська служба України запроваджує нові рахунки для сплати ЄСВ – Єдиного соціального внеску.

Це означає, що реквізити для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів і зарахування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зміняться.

Тому платники податків повинні звернутися до органів Державної податкової служби України за місцем реєстрації, щоб отримати нові рахунки для сплати ЄСВ у 2021 році.

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Якщо після 1 січня 2021 року платник внесе оплату за старими реквізитами, то кошти не зарахують. Їх повернуть з приміткою: нез’ясовані надходження.

Реквізити нових рахунків для сплати ЄСВ у 2021 році:

Решта областей поки не оновили реквізити. Щойно їх оновлять, нові данні повинні з’явитися на сайті Державної казначейської служби, які можна буде переглянути за посиланням.

Оплата Єдиного соціального внеску для ФОПів з 2021 року

Згідно з ухваленим 4 грудня законом №592-ІХ, з 1 січня 2021 року звільняються від сплати за себе Єдиного внеску фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони:

отримують пенсію за віком або за вислугу років;

є особами з інвалідністю;

досягли віку та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.

Також звільняються від сплати ЄСВ за себе ФОПи та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю і є одночасно найманими працівниками, але якщо роботодавець сплачує за них страховий внесок.

Серед ще одних важливих нововведень – скасування книг обліку доходів для ФОПів. Тому вже з 1 січня вони вестимуть облік у довільній формі, відображаючи доходи щомісячно.

Але це стосується ФОПів першої та другої груп, та ФОПів третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.