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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

ФОПам скасували книгу обліку доходів

Національний банк України спростив ведення касових операцій у національній валюті фізичними особами – підприємцями. Обов’язкове ведення книги обліку доходів скасовується з 1 січня 2021 року.

Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету. Законом спрощується робота фізичних осіб-підприємців.

З січня ФОПи вестимуть облік у довільній формі, відображаючи доходи щомісячно.

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Це стосується ФОПів першої та другої груп та ФОПів третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

У серпні Рада ухвалила закон щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Документ, зокрема, скасовує обов’язкову книгу обліку доходів для ФОП.

15 грудня у Києві під Верховною Радою підприємці знову вийшли на акцію протесту.

Вони вимагають, щоб нардепи розглянули і ухвалили запропоновані законопроекти, які передбачають спрощене оподаткування для ФОПів без використання касових апаратів.

Фото: Dreamstime

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