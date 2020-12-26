Чекаємо на зростання: прем’єр Шмигаль дав економічний прогноз на 2021 рік

Прогнозоване зростання української економіки у 2021 році має скласти 5%.
Про це у своєму Facebook заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– У 2021 рік ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%. Для цього в нас є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни, – написав політик.
Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.
– Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі по боротьбі зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 млрд грн, – підкреслив Шмигаль.