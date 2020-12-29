Якими будуть ціни на газ у січні 2021 року та прогнози на зиму

У новий рік – із новими цінами на газ. Станом на ранок 28 грудня свої пропозиції на січень 2021 року оприлюднили 55 газопостачальних компаній.

Ще близько 10 постачальників цього не зробили. Хоча компанії зобов’язані оприлюднювати вартість палива за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Як йдеться в огляді інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, найнижчу ціну на січень заявила компанія Газ АП: 6,99 грн за кубометр. Це на 66 коп. більше за грудневий показник.

Лише на 6 коп. вища пропозиція компанії Megawatt. За кубометр палива в січні постачальник просить 7,05 грн. Це на 1,1 грн більше в порівнянні з груднем. Далі йде Агросинтез Трейдінг, який виставив ціну в 7,08 грн за кубометр (у грудні ціна була 5,95 грн). Енергетичні ресурси України пропонують газ по 7,11 грн за кубометр.

Ціна Асканія Енерджі – 7,2 грн за кубометр. Газопостачальна компанія Нафтогаз України пропонує паливо в січні по 7,22 грн за кубометр. Це на 89 коп. більше, аніж у грудні. Ціни решти постачальників коливаються в діапазоні 7,39 – 10,8 грн за кубометр.

Одразу на 1,56 грн на кубометрі підняла ціни компанія Енера (Енера Суми, Енера Чернігів, Енера Схід і Енера Вінниця). Її пропозиція на січень – 8,82 грн за кубометр. На цілу гривню свою ціну підняла Торгова електрична компанія. Газ у неї в січні коштуватиме 9,8 грн за кубометр.

Ще вищі ціни – в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах. Їхні пропозиції коливаються від 9,88 до 9,93 грн за кубометр. Але найвищу ціну на січень запропонувала компанія Львівенергозбут: 10,8 грн за кубометр.

Зазначимо, що ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. За доставлення газу споживачі сплачують окремо – облгазам.

Причина подорожчання – сезонність

Чому газ подорожчав? Фахівці вказують на сезонність. Узимку попит на паливо найбільший, відповідно й ціни на нього зростають. А після завершення опалювального сезону газ так само сезонно дешевшає. Такі реалії конкурентного ринку газу для населення, який запрацював в Україні з серпня 2020 року.

— Ціни на європейських газових хабах у зв’язку з підвищенням попиту зросли – відповідно відреагував і український ринок, – пояснює координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Та для побутових споживачів ціни в січні – як ніколи контрастні й різняться майже на 4 грн.

— Компанії-постачальники закуповують різні обсяги природного газу в різних трейдерів, а також довільно формують власну бізнес-стратегію. Відтак, існують досить великі розбіжності між мінімальними та максимальними пропозиціями – від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, – констатує Тетяна Бойко.

Така різниця між пропозиціями різних постачальників газу підтверджує конкурентність ринку. Нові гравці прагнуть запропонувати якомога нижчу ціну. Для цього зокрема оптимізують зайві витрати та не завищують націнку.

Тож споживачі завжди можуть вибрати кращий для себе варіант і зекономити.

Які прогнози на решту зими?

Попередні прогнози експертів Фактів справдилися. Оптові ціни на газ з негайним постачанням в Європі наприкінці грудня зросли майже на 20% в порівнянні з кінцем листопада, повернувшись до звичного цінового коридору для грудня 2015-2017 років.

— Водночас оптові ціни на газ в Україні тримають дещо нижче цін в Європі завдяки значним запасам газу в українських газосховищах, але загалом вони повторюють тенденції на європейському ринку, – відзначає заступник начальника департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк.

Лише один постачальник перевищив січневу позначку в 10 грн за кубометр. Натомість одразу 25 компаній пропонують у січні газ дешевше 9 грн за кубометр. А в 12 постачальників ціни нижчі навіть за 8 грн.

На думку фахівців, у лютому-березні різких коливань цін на газ очікувати не варто. Хіба що вдарять екстремальні морози.

— 8-8,5 грн за кубометр – це найбільш імовірний рівень цін на газ цієї зими, якщо погода буде відносно сприятливою. Якщо ж у січні будуть сильні морози, тоді газ може подорожчати до рівня 9-9,5 грн за кубометр, – вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

А із завершенням опалювального сезону блакитне паливо почне дешевшати.

Недешева логістика

Утім, варто пам’ятати, що за сам газ і за його доставлення ми тепер сплачуємо окремо. За газ – газопостачальній компанії (газзбуту, – Ред.), а за доставлення (розподіл, – Ред.) – газорозподільчій компанії (облгазу, – Ред.).

І якщо ціни на газ тепер формує ринок, то вартість доставлення визначена тарифами. Їх встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Адже газорозподільчі мережі – це природні монополії.

Із січня 2021 року ці тарифи для облгазів знову зростуть. НКРЕКП уже затвердила тарифи для частини облгазів. Йдеться про 19 газорозподільчих компаній. Для 17-ти він зросте від 6% до 110%. І лише для двох облгазів тариф знизили.

Найбільше платитимуть споживачі АТ Лубнигаз – аж 2,94 грн за кубометр на місяць. А найменше – 47 коп. за кубометр на місяць – споживачі ПрАТ Кременчукгаз.

Затвердження для іншої частини облгазів очікується ще до нового року.

Чергове зростання тарифів на розподіл облгази та регулятор пояснюють збільшенням виробничо-технологічних витрат і фондом заробітної плати. Мовляв, аби якісно обслуговувати газові мережі, потрібно платити працівникам і витрачатися на матеріали тощо. Все це має покриватися з тарифу на розподіл газу.

Тож єдиний варіант для людей зекономити на доставленні палива – споживати менше. Зокрема завдяки утепленню будинків, встановленню сучасних котлів, модернізації систем опалення та іншим енергоефективним заходам.