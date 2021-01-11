Локдаун з 8 січня 2021 в Україні: список обмежень і дати

9 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження локдауну в Україні у січні 2021.
Жорсткий карантин діятиме на території всієї країни з 8 до 24 січня включно.
Що буде заборонено під час локдауну у січні 2021:
- робота кафе, ресторанів, барів. Вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс;
- робота кінотеатрів і театрів;
- робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;
- робота торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією.
- робота непродовольчих закладів торгівлі;
- розважальні, спортивні і культурні масові заходи.
Також з 8 до 24 січня всі освітні заклади, крім дитячих садочків, будуть на канікулах.
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Що дозволять під час локдауну в Україні 2021:
- роботу громадського транспорту;
- торгівлю продовольчими товарами, ліками, ветпрепаратами, засобами гігієни, засобами зв’язку та кормами для тварин;
- роботу автозаправок і станцій технічного огляду автомобілів;
- роботу банків і пошти;
- роботу перукарень і салонів краси за попереднім записом;
- роботу готелів. Але зона спільного харчування повинна працювати лишез 06.00 до 11.00;
- спортивні заходи професійних клубів без глядачів.
Постанова Кабміну №1236 про запровадження локдауну в Україні у січні
Локдаун в Україні 2021 – постанова by Віта Гірко on Scribd
Крім посилення обмежень з 8 до 24 січня, до 28 лютого в Україні діє загальнонаціональний карантин. Серед іншого, він передбачає, що на заходах може бути не більше 20 людей, які повинні дотримуватися дистанції у 1,5 метра.
Також, згідно з обмеженнями, у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені тільки на половину, а заклади можуть приймати відвідувачів до 22.00. З 22.00 до 07.00 дозволяється лише доставляти їжу.