Торговельним мережам під час локдауну в січні дозволяється продавати продукти харчування за умови, що щонайменше 60% їхньої площі призначені для торгівлі продуктами.

Як випливає з постанови №1236 про встановлення карантину з 8 до 24 січня 2021 року, оприлюдненої на сайті уряду, також дозволяється торгівля ліками, медичними товарами, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

При цьому торгівля іншими групами товарів може здійснюватися лише за умови адресної доставки.

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Січневий локдаун

Кабінет міністрів запроваджує загальнонаціональний жорсткий карантин на 17 днів — з 8 до 24 січня 2021 року (включно), щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, якщо ситуація різко погіршиться, уряд допускає, що локдаун можуть запровадити раніше.