Китай і РФ: Держмитниця назвала головних торгових партнерів України

Російська Федерація увійшла до першої трійки країн експортерів та імпортерів України у 2020 році.
Відповідний звіт представили у Державній митній службі.
Окрім РФ, головними партнерами України стали Китай, Німеччина і Польща.
Лідери експорту з України:
- Китай — $7.1 млрд;
- Польща — $3.3 млрд;
- РФ — $2.7 млрд.
Найпопулярнішими товарами на експорт стали зернові, чорні метали, а також жири та олії.
Лідери імпорту до України:
- Китай — $8,3 млрд;
- Німеччина — $5,1 млрд;
- РФ — $4.6 млрд.
Найпопулярнішими товарами на імпорт стали палива, нафта та нафтопродукти, котли, реактори, механічні пристрої, а також засоби наземного транспорту.
Зазначається, що минулого 2020 року загальний товарообіг зменшився на $7 млрд (зі $110,5 млрд до $103,4 млрд). Зменшення відбулося як в імпорті, так і в експорті товарів.
Новий голова Держмитниці
Наприкінці листопада Кабінет Міністрів призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби. Це вже п’ятий очільник митниці впродовж 2020 року.
До цього реформу митниці намагалися впровадити в життя Максим Нефьодов, Ігор Муратов, Андрій Павловський та Євген Єнтіс.
Павло Рябікін – генеральний директор Міжнародний аеропорт Бориспіль.