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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Китай і РФ: Держмитниця назвала головних торгових партнерів України

Російська Федерація увійшла до першої трійки країн експортерів та імпортерів України у 2020 році.

Відповідний звіт представили у Державній митній службі.

Окрім РФ, головними партнерами України стали Китай, Німеччина і Польща.

Лідери експорту з України:

  • Китай — $7.1 млрд;
  • Польща — $3.3 млрд;
  • РФ — $2.7 млрд.

Найпопулярнішими товарами на експорт стали зернові, чорні метали, а також жири та олії.

Китай і РФ: Держмитниця назвала головних торгових партнерів України

Лідери імпорту до України:

  • Китай — $8,3 млрд;
  • Німеччина — $5,1 млрд;
  • РФ — $4.6 млрд.

Найпопулярнішими товарами на імпорт стали палива, нафта та нафтопродукти, котли, реактори, механічні пристрої, а також засоби наземного транспорту.

Зазначається, що минулого 2020 року загальний товарообіг зменшився на $7 млрд (зі $110,5 млрд до $103,4 млрд). Зменшення відбулося як в імпорті, так і в експорті товарів.

Новий голова Держмитниці

Наприкінці листопада Кабінет Міністрів призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби. Це вже п’ятий очільник митниці впродовж 2020 року.

До цього реформу митниці намагалися впровадити в життя Максим Нефьодов, Ігор Муратов, Андрій Павловський та Євген Єнтіс.

Павло Рябікін – генеральний директор Міжнародний аеропорт Бориспіль.

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