Апеляційний суд скасував арешт Будинку профспілок

Апеляційний суд міста Києва скасував арешт, накладений на Будинок профспілок Печерським районним судом за клопотанням прокурора Офісу Генеральної прокуратури, задовольнивши клопотання представників Федерації профспілок України та ТОВ БЦ МАЙДАН ПЛАЗА.

Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду від 23.11.2020, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

На думку колегії суддів Апеляційного суду, ухвала слідчого судді щодо накладення арешту на майно винесена без належного об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, оскільки орган досудового розслідування жодним чином не довів, що зазначене нерухоме майно має доказове значення для кримінального провадження.

Суд також зауважив, що органи досудового розслідування вже здійснювали розслідування аналогічного кримінального провадження, яке в подальшому було закрите.

У рамках нього органи Національної поліції встановили, що право власності Федерації профспілок України на Будинок профспілок було правомірним, а правовстановлювальні документи не скасовано.

У межах проведення досудового розслідування та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження не було отримано доказів належності зазначеного майна до державної власності.

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На підставі цих та інших обставин, які свідчать про однобічність та неповноту судового розгляду, Апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, якою було накладено арешт на Будинок спілок, що належить Федерації профспілок України та ТОВ БЦ МАЙДАН ПЛАЗА, як незаконну.

Відповідно арешт було знято також з іншого майна, що належить Федерації профспілок України.

Як раніше повідомлялося, 3 листопада 2020 року Печерський районний суд наклав арешт на Будинок профспілок та низку об’єктів Федерації профспілок України.

За інформацією деяких ЗМІ, арешт було начебто накладено через борг Федерації профспілок перед інвестором, який відновив Будинок профспілок – ТОВ БЦ МАЙДАН ПЛАЗА.

Проте обидві сторони спростували цю інформацію як недостовірну і оскаржили рішення Печерського районного суду в Апеляційному суді міста Києва.