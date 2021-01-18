Кабмін очікує від регулятора зниження тарифу на постачання газу

Уряд очікує від НКРЕКП зниження тарифу на розподіл газу до 1,79 грн/куб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми два останні тижні говорили з народними депутатами, з профільним комітетом, з регулятором, і нині виходимо на рішення, яким також буде встановлена ​​гранична ціна на розподіл газу. Вона не буде більшою, ніж 1,79 грн за куб, – зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що це рішення дозволить найближчим часом знизити тариф на розподіл по дрібним облгазам на 50% і більше.

Ціни на газ в Україні

Уряд 18 січня ухвалив рішення щодо ціни на газ для населення. В Україні ціни на газ у середньому знизяться на 30%.

Ціна у 6,99 грн за куб діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.