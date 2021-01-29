Щороку 29 січня в Україні вшановують пам’ять героїв битви під Крутами. Цей день є одним із найтрагічніших і водночас найвідоміших в історії країни.

Про історію виникнення Дня пам’яті героїв Крут, традиції і головні факти – читайте у матеріалі.

Бій під Крутами – історія і головні факти

У січні 1918 року Українська центральна Рада видала ІV Універсал, у якому проголосила Українську Народну Республіку незалежною від Росії.

Більшовиків таке рішення неабияк роздратувало і вони почали наступ на українські території, частина з яких вже була захоплена. Але головною мішенню залишався Київ.

З грудня 1917 року загін Першої Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького обороняв Бахмач, оскільки станція була важливим залізничним вузлом на кордоні.

27 січня до них надійшло підкріплення з Києва – перша сотня новоствореного студентського куреня, до складу якого увійшли студенти Українського народного університету, Київського університету Святого Володимира (зараз ім. Шевченка) і гімназисти старших класів.

28 січня у місті Бахмач дві більшовицькі армії об’єдналися у чотиритисячне військо і почали наступ.

Наступного дня протистояти їм вирушив загін українських захисників. Юнаки під командуванням Аверкія Гончаренка фактично йшли на неминучу смерть, адже більшість з них не мали військової підготовки. Озброєні вони були лише 16 кулеметами та гарматою. Водночас у більшовиків були бронепоїзд і артилерія.

Історичний бій почався 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині. Українські війська зайняли оборону біля станції Крути. Близько 300 бійців Студентського куреня, 250 Першої української військової школи відбивали атаку армії більшовиків.

Бій тривав п’ять годин, але під тиском ворога українські бійці були вимушені відступати, підриваючи залізничні колії та мости.

На жаль, частина студентської сотні під час відступу потрапила в оточення і вийшла на станцію Крути, яку тоді вже зайняли червоноармійці. Усіх 27 полонених студентів і гімназистів розстріляли.

Загалом, згідно з оцінками істориків, під Крутами загинуло від 70 до 100 українських захисників. Подвиг студентів і гімназистів під час бою дозволив стримати наступ більшовицьких військ на чотири дні.

Традиції

Більшовики не дозволяли поховати тіла загиблих під час розстрілу під Крутами. Але у березні 1918 року, коли Київ визволили від червоних, відбулося урочисте поховання полеглих на Аскольдовій могилі.

Починаючи з 2003 року, 29 січня українці приходять до пам’ятного хреста Героям Крут у Києві, запалюють тут лампадки і кладуть квіти. Також у цей день організовують реконструкції бою під Крутами.

У 2006 році на станції Крути відкрили Меморіал пам’яті героїв Крут. У 1998 році Нацбанк до 80-річчя подій випустив ювілейну монету номіналом у дві гривні, а у 2019-му про героїв зняли фільм Крути 1918.

Сьогодні героїв Крут називають кіборгами. Їх порівнюють із захисниками Донецького аеропорту, які віддали своє життя під час війни на Донбасі.

Більше фактів про бій під Крутами можна прочитати у нашому матеріалі.