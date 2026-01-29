Ежегодно 29 января в Украине чествуют подвиг героев битвы под Крутами. 108 лет назад отважная украинская молодежь с честью и самопожертвованием стала на защиту независимости своей страны от наступления большевиков, которые преобладали в количестве и вооружении.

В январе 1918 года курсанты юношеской школы, студенты, гимназисты, а также добровольцы ценой собственной жизни смогли на несколько дней остановить продвижение войск Михаила Муравьева.

Факты ICTV рассказывают главные факты битвы под Крутами и историю возникновения Дня памяти героев Крут.

Бой под Крутами — история и главные факты

В течение 1917-1921 годов на территории Украины происходил ряд событий, связанных с национально-освободительной борьбой. Украинский народ и его политическая элита желали собственной государственности. Поводом к началу Украинской революции (1917-1921 годов) стала Февральская революция в Петрограде, которая ликвидировала царизм в Российской империи.

7 ноября (25 октября) 1917 года в Петрограде началась Октябрьская революция — большевики во главе с Владимиром Лениным захватили власть. Так началось становление коммунистического тоталитарного режима, а также борьба за контроль над Украиной. Советская власть объявила Украинскую Центральную Раду (созданную 17 марта 1917 года), которая имела высокий авторитет среди украинцев, своей соперницей.

17 декабря 1918 года Совет народных комиссаров (большевиков) выдвинул украинской власти ультиматум: разрешить перемещение большевистских войск с фронта на Дон и отказаться от образования Украинского фронта. Украинцы отклонили требования. Поэтому Совнарком постановил, что Центральная Рада находится “в состоянии открытой войны против советской власти в России и в Украине”.

7 января 1918 года большевики пошли в наступление на Украину. В середине января 1918 года Красная армия контролировала почти все ее левобережье и продвигалась к Киеву. 22 января Украинская Центральная Рада IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики. Это еще больше не понравилось большевикам.

После захвата Полтавы вдоль железной дороги на запад продвигалась 1 Революционная армия, а из Гомеля (Беларуси) в город Бахмач, что на Черниговщине, — 2 армия. Именно в месте пересечения железнодорожных путей обе армии планировали объединиться.

Железнодорожную станцию Бахмач длительное время обороняли бойцы отдела 1 Украинской военной юношеской школы сотника Аверкия Гончаренко. Большевики их окружили, поэтому воины вынуждены были отступить к станции Круты, где начали укрепляться.

28 января в Бахмаче объединились две советские армии под командованием Михаила Муравьева и начали продвигаться к Киеву.

— Товарищи, я знаю, что многие из вас устали, однако немного вам работать. Наша задача — взять Киев, и тогда вы сможете вернуться домой. Много вам пришлось страдать, но они кровью будут отвечать за ваши страдания. Мы им покажем, дайте только добраться до Киева. Если потребуется, ничего не пожалею: камня на камне не оставлю в Киеве. Жителей не жалеть, они нас не жалели, терпели хозяйствование гайдамаков. Мы их всех перестреляем и перережем. Мы им покажем, нечего бояться кровопускания. Кто не с нами — тот против нас, — говорил Муравьев.

Однако уже 29 января красноармейцы остановились на станции Круты. Против многочисленного и более сильного врага выступили ученики Киевской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого и Поместного студенческого куреня Сечевых стрельцов (18-20-летние юноши из Университета святого Владимира, Украинского народного университета, Киевской гимназии Кирилла и Мефодия).

Юноши были неподготовленными и имели плохое вооружение. К ребятам присоединились около 80 добровольцев из подразделений Вольного казачества из Нежина.

Как происходил бой под Крутами

По словам историков, украинские юноши боролись отважно и героически. С единственной пушки по врагу стрелял сотник Семен Лощенко. Ребята смогли нанести большевикам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Красноармейцев было значительно больше, поэтому наши воины вынуждены были отступить и пойти в направлении Киева.

29 января 1918 года на станции Круты находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне едва ли не в десять раз превосходили, имели бронепоезд и артиллерию. Войсками УНР под Крутами командовал Аверкий Гончаренко.

Но одна студенческая чота — 27 ребят, заблудившись в темноте, — вернулись на станцию Круты и попали в плен к врагу. Юношей пытали, а затем казнили.

По разным оценкам, в бою под Крутами погибло 70-100 украинцев. На сегодня известны фамилии 20 из них.

студенты Народного университета: Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник);

студенты Киевского университета святого Владимира: Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев;

гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии: Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.

Впоследствии почти всех героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Потери красноармейцев достигали 300 человек.

Подвиг украинского студенчества сдержал наступление большевистских войск на Киев на четыре дня — это дало время на переговоры для заключения Брестского договора 9 февраля.

К сожалению, 4 февраля 1918 года войска Михаила Муравьева все же подошли к Киеву и начали массированный артиллерийский обстрел.

Однако в апреле благодаря поддержке немецких и австро-венгерских войск (согласно Брестскому договору) украинцы освободили от большевиков почти всю Украину.

Традиции чествования подвига под Крутами

С 2003 года 29 января украинцы приходят к памятному кресту Героям Крут в Киеве, где зажигают лампадки и возлагают цветы. Также в этот день организовывают реконструкции боя под Крутами.

В 2006 году на станции Круты открыли Мемориал памяти героев Крут. В 1998 году Национальный банк к 80-летию битвы выпустил юбилейную монету номиналом в 2 гривны, а в 2019-м о героях сняли фильм Круты 1918.

Сегодня героев Крут сравнивают с защитниками Донецкого аэропорта, которые мужественно боролись и отдали свою жизнь во время войны на Донбассе.

