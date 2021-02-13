Деякі пункти виконати неможливо: Єрмак про можливі зміни у Мінських угодах

Політичні радники переговорного процесу працюють над дорожньою картою виконання Мінських домовленостей і припинення війни на Донбасі.

Про це в одному із інтерв’ю заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На його думку, чимало пунктів Мінських угод “у буквальному сенсі неможливо”.

– Але ми говоримо правду: якщо візьмемо кожен рядок цих угод – в деяких формулюваннях вже минули всі терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки.

Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити коригування. Сьогодні 2021 рік, – сказав Єрмак.