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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Деякі пункти виконати неможливо: Єрмак про можливі зміни у Мінських угодах

Політичні радники переговорного процесу працюють над дорожньою картою виконання Мінських домовленостей і припинення війни на Донбасі.

андрій єрмак

Про це в одному із інтерв’ю заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На його думку, чимало пунктів Мінських угод “у буквальному сенсі неможливо”.

– Але ми говоримо правду: якщо візьмемо кожен рядок цих угод – в деяких формулюваннях вже минули всі терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки.

Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити коригування. Сьогодні 2021 рік, – сказав Єрмак.

Україна залишається прихильником Мінських домовленостей, однак переговори в рамках Нормандського формату досить складні.

– Переговори тривають не менше п’яти-шести годин. Переговори йдуть складно, але все одно прогрес є.

Андрій Єрмак підкреслив, що просування переговорів залежить не тільки від України, а й від західних партнерів.

Керівник Офісу президента нагадав, що дипломатичні представники Німеччини і Франції, а також США, Великобританії, Канади та Швеції відвідували лінію розмежування на Донбасі.

Джерело: Офіс президента

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