Чому інтернет-магазини відкривають офлайн-представництва

Хоч би яким чудовим був онлайн-концерт чи віртуальна екскурсія Лувром, ми все одно чекаємо живих фестивалів і відкриття кордонів. Ключову роль у цьому відіграє атмосфера, емоції, можливість прожити цей досвід.

Стрибок у використанні онлайн-технологій, який ми спостерігали впродовж карантинного 2020-го спричинив підвищений інтерес і до офлайн-сектору торгівлі. Так, світовий меблевий рітейл-гігант ІКЕА 1 лютого відкрив офлайн-магазин у Києві і спричинив шалений ажіотаж.

Українські інтернет-магазини також наважуються на вихід в офлайн. Так, 27 лютого, в Одесі відкрив свій перший фізичний магазин за межами Києва онлайн-продавець обладнання для помешкань чи офісів — Vencon.

Виявляється пісочний годинник перевернувся: якщо раніше кожен магазин мав зробити інтернет-версію, щоб не втрачати позицій, то тепер кожен онлайн-ритейлер мусить замислитися про вихід в офлайн.

Ми вирішили розібратися, чим керуються популярні і зручні інтернет-магазини, коли вирішують розвіртуалитися.

– В українців досі побутує уявлення, що в інтернеті товари можна придбати дешевше. Але ми бачимо, що споживачі почали більше орієнтуватися не на ціну, а на комфорт, — говорить засновник Vencon Євген Матюк.

І додає, що коли йдеться про інженерні рішення та обладнання для облаштування помешкань — людям значно комфортніше спершу побачити, який усе це матиме вигляд, переконатися в якості та отримати живу консультацію продавця, до якого можна звернутися за індивідуальною порадою.

З огляду на це, новий магазин Vencon — це ще й шоу-рум, де можна побачити і оцінити товари (а це системи вентиляції, опалення, кондиціонування, водопостачання, водоочищення тощо), уявити, як вони впишуться в оселю покупця. Крім того, це ще й пункт видачі, де можна забрати товар, замовлений в інтернеті.

Сучасна тенденція засвідчує, що люди більше довіряють інтернет-магазинам, у яких є реальні представництва та сервісні точки, куди, в разі необхідності, можна було б звернутися і поговорити з живими фахівцями чи здати у ремонт придбане обладнання.

До речі, за даними Міжнародної дослідницької компанії Nielsen, у 14% випадків люди не купують онлайн саме через необхідність кілька днів чекати на доставку.

Ще 50% опитаних обирають фізичні магазини, бо бажають помацати товар та переконатися в його якості. Крім того, в 20% випадків люди відмовляються від інтернет-покупок саме тому, що просто люблять походи крамницями, і виходять звідти з порожніми руками вкрай рідко.

Довідка: Vencon – одна з найбільших українських інжинірингових компаній, заснована в Києві 2014 року. Діє на території всієї України. Має дві фізичних крамниці у Києві та одну в Одесі.

Nielsen – провідна міжнародна маркетингова компанія, що працює у понад 100 країнах. Заснована 1923 року. В Україні працює з 1995 р.

Також Факти ICTV писали про те, що IKEA в Україні зробила самовивіз товарів платним.