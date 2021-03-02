В кінці лютого в смт Велика Димерка Броварського району Київської області відкрився новий сучасний митний термінал. Підприємство розташувалося на території овочесховища Вегі Тренд.

Термінал площею 3000 м 2 має ряд унікальних особливостей, головна з яких – можливість створення спеціальних температурних режимів для зберігання продуктів. Комплекс розташувався в декількох десятках кілометрів від Києва в безпосередній близькості до трьох великих міжнародних трас, що ведуть до Європи, Туреччини та інших країн. Така локація значно спрощує та прискорює транспортування товарів, що швидко псуються. Їх можна швидко доставляти до столиці і вже тут очікувати митного оформлення, створивши для них усі необхідні умови зберігання. Приміщення митного терміналу розташовані на території великого овочесховища.

Воно здатне вмістити 20 тисяч тонн продукції одночасно. Ще однією відмінністю Вегі Тренд є мультизадачність. Звичайні українські сховища розраховані на монокультури, тоді як Вегі Тренд здатний забезпечити збереження фактично усіх сільгосппродуктів – від картоплі і капусти до яблук та тропічних фруктів. Сучасне обладнання дозволяє зберігати окремі види товарів до 6 місяців. Окрім того, комплекс оснащений спеціалізованою технікою з очищення, фасування й упакування овочів. Наразі підприємство співпрацює з більшістю великих українських мереж роздрібної торгівлі.