11 березня в Україні фіксувалися проблеми з сайтом Офісу президента України.

Станом на 16.00 неможливо було відвідати сторінку офіційного інтернет-представництва очільника держави Володимира Зеленського. Користувачам повідомлялося, що неможливо отримати доступ до сайту.

Через деякий час сторінка почала завантажуватися, однак розділи не працювали.

В Офісі президента поки випадок не прокоментували.

Саме у цей час відбувалося засідання РНБО України.

Кібератака РФ

У лютому 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО України зафіксував спроби кібератаки на систему документообігу державних органів.

На думку фахівців, мета цієї атаки – масове зараження інформаційних ресурсів державних органів.

Детальніше про хакерські атаки РФ читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.