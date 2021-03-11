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Факти / Україна
Людмила Грубник |

Неможливо отримати доступ: сайт Офісу президента України працює з перебоями

11 березня в Україні фіксувалися проблеми з сайтом Офісу президента України.

Володимир Зеленський

Станом на 16.00 неможливо було відвідати сторінку офіційного інтернет-представництва очільника держави Володимира Зеленського. Користувачам повідомлялося, що неможливо отримати доступ до сайту.

Через деякий час сторінка почала завантажуватися, однак розділи не працювали.

В Офісі президента поки випадок не прокоментували.

Саме у цей час відбувалося засідання РНБО України.

Сайт Офиса президента

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Кібератака РФ

У лютому 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО України зафіксував спроби кібератаки на систему документообігу державних органів.

На думку фахівців, мета цієї атаки – масове зараження інформаційних ресурсів державних органів.

Детальніше про хакерські атаки РФ читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Фото: Офіс президента

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